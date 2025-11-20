不是腦控制！熬夜越想吃 研究：「1元凶」害暴食、毒素入侵

記者鄭玉如／台北報導

睡眠不足恐讓腸道壞菌暴增、釋放毒素，再透過菌腸腦軸製造「假飢餓」，導致白天沒力、晚上暴吃的惡性循環。（示意圖／PIXABAY）

熬夜不僅讓人精神不濟，還容易引發暴飲暴食。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，一旦熬夜、睡不到7小時，腸道菌叢中的壞菌會暴增，並釋放發炎物質、破壞腸道屏障，讓毒素滲入血液，再透過菌腸腦軸傳遞錯誤資訊「假飢餓感」，形成「白天沒力、晚上暴吃」的惡性循環。

黃軒在臉書粉專提到，研究顯示，睡不到7小時，腸道菌叢中的壞菌會暴增，好菌數量減少，當壞菌變多時，會釋放發炎物質、破壞腸道屏障，導致內毒素滲入血液，再透過菌腸腦軸發出錯誤訊息「假飢餓感」，讓人以為身體缺少能量，其實是壞菌在作怪。

當大腦累到失靈時，飢餓開關會被放大，飢餓素（Ghrelin）上升、飽腹素（Leptin）下降，另外，宵夜食物多為高油、高糖、零纖維，恐造成好菌死得最快，壞菌變多會製造毒素，導致全身慢性發炎，再刺激食慾，使人變成「白天沒力、晚上暴吃」的虛胖族。

黃軒表示，當壞菌的內毒素跑進血液，身體其實已進入「慢性炎症」狀態，這也是往往熬夜後，容易開啟「暴食模式」的原因。若想重建腸道菌叢，建議多攝取富含益生質的食物，例如瓜果蔬菜、全穀、豆類、菊苣纖維、地瓜，或補充含益生菌，如酵母、發酵食物，包括優格、康普茶、納豆、味噌、醋，但最重要的還是睡眠，熬夜一晚造成的破壞，可能需2週才補得回來。

