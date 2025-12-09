不是腰！「1部位」太粗是內臟脂肪高 害血糖狂飆、傷血管

記者鄭玉如／台北報導

研究發現，當脂肪堆積在脖子，代表身體正處於高發炎狀態，且胰島素阻抗恐悄悄破壞血管。（示意圖／PIXABAY）

頸圍暗藏健康密碼！復健科醫師王思恒提到，研究發現，當脂肪堆積在脖子，代表身體正處於高發炎狀態，胰島素阻抗恐悄悄破壞血管，且最可怕的影響在「睡覺時」，脂肪會壓迫到氣管，頸圍過粗是阻塞性睡眠呼吸中止症最強的預測指標之一。

王思恒在臉書粉專指出，脖子粗是健康的「未爆彈」，更是比BMI更準確的「內臟脂肪」探測器。根據《弗雷明漢心臟研究》顯示，頸圍每增加3公分，男性體內的「好膽固醇」（HDL）會顯著下降，血糖異常的風險倍增，顯示當脂肪堆積在脖子，代表身體處於高發炎狀態，胰島素阻抗恐破壞血管。

另外，睡覺時由於頸部脂肪會直接壓迫氣管，像是被人掐住脖子。研究顯示，頸圍過粗是阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）最強的預測指標之一，一旦消除頸部脂肪，讓人呼吸道暢通，提升睡眠品質，進一步降低造成肥胖的壓力荷爾蒙（皮質醇）。

王思恒補充說明，值得注意的是，運動會先瘦脖子，原因是受體分布差異所致，頸部和臉部的脂肪細胞，擁有比臀部、大腿更多的「β-腎上腺素受體」（負責燃燒脂肪的開關），且運動時、心跳加速，血液中的腎上腺素飆升，激素會優先鎖定頸部等代謝活躍的區域，運動後覺得臉變小、脖子變細，是因為身體正在高效率地燃燒頸部脂肪，有助降低糖尿病及睡眠呼吸中止症風險。

