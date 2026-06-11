不是膽固醇！快抽血測「它」防心梗、中風：吃清淡、運動也沒用

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記者施春美／台北報導

健檢常有三酸甘油酯、低密度膽固醇（LDL，或稱壞膽固醇）等數據，但醫師林軒任表示，美國心臟學會血脂最新指南提到，一個很少人聽過的名字：脂蛋白(a)。該指南建議，每位成年人一生中至少應測量一次脂蛋白(a)，作為「動脈硬化性心血管疾病」的風險評估，以預防心血管疾病。

腎臟科醫師林軒任在其臉書表示，在2026年美國心臟學會血脂指南的健康清單中，有個很少人聽過的名字「脂蛋白(a)」，即Lp(a)。他常把它脂蛋白(a)形容為一顆深埋在血液裡的「基因地雷」。

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脂蛋白(a)9成由遺傳決定 吃清淡、多運動也沒用

林軒任表示，脂蛋白(a)最特別的地方在於，濃度有9成以上由遺傳決定。亦即無論人多麼努力運動、吃得多清淡，這個數值都很難被「努力」改變。

林軒任表示，更麻煩的是，一般的常規體檢不會驗它，除非人主動要求，否則這項關鍵數據永遠被漏掉。因此 2026 指南建議：每位成年人，一生中至少應測量一次 Lp(a)，作為「動脈硬化性心血管疾病「的風險評估。

林軒任表示，當脂蛋白(a)於125 nmol/L（約50 mg/dL）時，心血管風險增加約1.4倍；若超過250 nmol/L（約100 mg/dL），風險更是直接翻倍。

他表示，脂蛋白(a)這數字可能讓醫師能更了解患者的基因數據，採取更主動的防禦策略，例如更嚴格地壓低低密度膽固醇，來抵銷這份與生俱來的弱點。

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