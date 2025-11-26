不是苗博雅、王世堅！郭正亮曝民進黨可能派「他」出戰北市長：能團結深綠

民進黨中央黨部執行委員會今（26）日正式徵召立委蘇巧慧、議員陳品安參選新北市長及苗栗縣長，而綠營目前其他縣市長傳聞人選，包括立委沈伯洋被罷團一派點名參選台北市、立委王義川則可能參選桃園市。對此，前立委郭正亮於節目《綠也掀桌》直言，民進黨沒有那麼笨，「你們兩個每天都搞負面新聞」。

郭正亮認為，雖然總統賴清德應該也認為台北市長選舉一定會輸，但依舊不會同意沈伯洋參選，因為可能將影響到其他縣市的選情；同樣地，「台灣國桃園市」立委王義川也想參選桃園市，但賴清德同樣不會同意。

郭正亮說，因為沈伯洋、王義川這兩人造成很多負面新聞，民進黨沒有那麼笨，「你們兩個每天都搞負面新聞，那台南跟高雄就被你們占走風采。」

郭正亮指出，民進黨在台北市可以禮讓社民黨議員苗博雅參選台北市長，因為苗博雅「什麼都願意」；或是派出黨秘書長徐國勇，因為徐國勇有能力團結深綠選民，但可能需要評估他的身體狀況。

而近期有風聲傳出前桃園市長鄭文燦可能復出，郭正亮直言，「民進黨絕無可能讓鄭文燦復出」，且認為他一定會被定罪，只是會是輕判，這個風聲只是「胡說八道」；並表示民進黨在桃園，還是找不到能贏過現任市長張善政的人選。

