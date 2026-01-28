不是萬靈丹！醫曝「魚油護心」3攝取關鍵點

▲魚油不是保健品界的「萬靈丹」，護心的關鍵不是吃多少，而是吃得剛剛好。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 為了心血管健康健康，許多人會選擇補充魚油作為保健，不過內分泌專科醫師蔡明劼根據最新研究指出，每天 250-1500 毫克適量攝取確實能保護心臟，但若攝取過量，反而可能干擾心臟電位、增加心律不整的風險 。

​魚油吃多少才護心？權威研究顯示：過多過少都不行

蔡明劼醫師在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身 」中發文表示，最新的醫學研究針對超過 40 萬人的大數據分析發現，體內 Omega-3 濃度較高的人，發生心房顫動（AF）的風險反而較低，這為魚油的護心效果提供了新的證據，並整理該研究的三個重點。

一、魚油攝取量與心房顫動，是「U 型關係」：補不夠沒保護力，補過頭反而可能增加風險！

根據過去以飲食問卷為基礎的流行病學研究，每天補充約 500–700 毫克 EPA+DHA，是心房顫動風險最低，被認為是「相對理想」的攝取範圍，若攝取量偏低（< 約 250–300 毫克/天）則與心房顫動風險增加約 10% 有關、攝取量過高（> 約 1,200–1,500 毫克/天），也觀察到心房顫動風險上升

二、權威心臟學會，其實更鼓勵「吃魚」而不是狂吞膠囊

​美國心臟協會（AHA）在心血管健康飲食指南中建議以 蔬菜、水果、全穀類、魚類/海鮮 作為主要飲食基礎，每週至少吃 2 餐魚或海鮮，一份鮭魚，每天平均可提供約 300 毫克 EPA+DHA，如果一週吃 2–3 次，其實就已經非常接近研究中「風險最低」的區間。

三、「天然來源」仍是最安全的選擇

適量 ω-3 脂肪酸，對心血管健康有幫助，蛋過量補充高劑量魚油，並非完全沒有代價，建議是能吃魚，就優先吃魚，若是需要補充魚油記得要「適量、不過量」，不是多多益善。

蔡明劼醫師總結，魚油不是保健品界的「萬靈丹」，護心的關鍵不是吃多少，而是吃得剛剛好。如果有心律不整、心房顫動病史，或正在服用心血管藥物，補充魚油前，務必和醫師討論，才是真正的安心保健。

