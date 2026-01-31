不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈

年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。

郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻始終沒有安排會面，另外晶片大廠AMD執行長蘇姿丰也是台南人，2大AI巨頭訪台都不見總統，是賴清德最氣不過的事情。

廣告 廣告

「這個人沒救了，雞腸鳥肚」，郭正亮進一步表示，不管是黃仁勳的輝達總部落腳台北市，還是日前落幕的霍諾德（Alex Honnold）獨攀台北101，都大幅強化了蔣萬安的聲勢，讓賴清德更加心神不寧，畢竟賴清德「每天想的都是2028要連任」，繼而將不確定因素都視為隱憂。郭正亮也補充，除了蔡英文、蔣萬安之外，讓賴清德不安的人其實很多，將代表民進黨角逐2026台南市長的立委陳亭妃也是其中之一。

更多風傳媒報導

