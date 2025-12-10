不是蔬果汁！研究：每天3至5杯「這飲品」 特定族群減緩5年老化速度

生活中心／黃依婷報導

每天飲用3到5杯咖啡，可能有助於精神疾病患者延緩常見的過早老化現象。（示意圖／翻攝自Pixabay）

國際健康媒體《Medical News Today》報導，一項刊登於《BMJ Mental Health》的新研究指出，每天飲用3到5杯咖啡，可能有助於精神疾病患者延緩常見的過早老化現象。研究發現，攝取此量的咖啡與較長的端粒（telomeres）相關，而端粒被視為細胞老化的指標。

研究團隊指出，與一般人相比，患有重度精神疾病者通常具有較短的端粒，平均壽命也可能縮短約15年，常見死因包括心血管疾病和癌症。端粒位於染色體末端，負責保護染色體不受損，會隨著年齡逐漸縮短，因此長度可用作細胞老化的指標。

3到5杯與較長端粒相關 過量喝則無明顯效果

研究分析436名來自挪威心理疾病研究（TOP study）的18到65歲患者，包含思覺失調光譜、情感性精神疾病、雙極性情感障礙及伴有精神病的重度憂鬱症。所有受試者皆提供端粒長度與咖啡飲用量資料。

結果顯示，每天喝3到5杯咖啡者，其端粒長度相當於生物年齡年輕約5歲的人；而不喝咖啡的參與者端粒較短。至於每天飲用5杯以上的人，則未觀察到更長的端粒。

咖啡中的抗氧化成分可能影響端粒

研究作者指出，咖啡可能因其抗氧化特性產生作用。《MNT》引述營養師表示，咖啡中的綠原酸（chlorogenic acids）與三解寧（trigonelline）等成分可減少氧化壓力與發炎，進而減緩端粒縮短。

專家同時強調，咖啡的潛在好處主要來自多酚等植物化合物，而非咖啡因本身。

適量才能維持效果 過量恐影響睡眠與細胞狀態

研究團隊表示，雖然3到5杯咖啡的確與較長端粒相關，但「並非愈多愈好」。過量咖啡可能降低睡眠品質，而睡眠不足、壓力增加皆與更快的生物老化有關。此外，研究也提到，過多咖啡可能促進自由基生成，導致細胞損傷並使端粒縮短。

營養專家提醒，過量咖啡因還可能引發焦慮、血壓升高、鈣與鐵吸收下降、骨質減少及消化不適等問題。

仍需更多研究 此研究侷限於觀察關聯

研究為橫斷式設計，只能觀察咖啡飲用與端粒長度之間的關聯，無法證明因果。研究資料依靠受試者自行回報咖啡攝取量，未紀錄飲用時間、沖泡方式、濃度等細節，其他藥物使用紀錄也不完整。

研究者補充，端粒只是衡量老化的指標之一，若能加入表觀遺傳時鐘及腦齡測量，可能更完整呈現咖啡與老化的關係。

