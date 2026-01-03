不是薑茶！冬季「最佳禦寒飲料」首選是它：穩定體溫、不刺激…重症醫提醒2禁忌：入口別超過65℃





強烈冷氣團來襲，許多人會選擇薑茶、熱可可或熱咖啡來暖身，但胸腔暨重症專科醫師黃軒卻示警，這些熱飲雖能提升體溫，但高溫恐刺激咽喉或胃壁，且熱茶、熱可可等都含有大量「咖啡因與糖」，喝多對健康有不良影響。而他最推薦的是「溫開水」，除能穩定體溫、不過度刺激，同時也促進血液循環，是寒冷天氣下非常溫和有效的保暖方法。

黃軒醫師在臉書粉專發文指出，許多人在氣溫斷崖式下降的寒冬，選擇咖啡、茶、薑茶來禦寒，其實這些飲料含有咖啡因和糖份，並非理想的選項，相較於此，溫開水更加健康、無負擔，堪稱最自然的「暖身良方」。

喝溫開水3大功效

1、避免身體熱量散失

溫開水的溫度接近人體核心溫度（37°C），能夠幫助身體維持恆定溫度，不會刺激胃腸或消耗額外能量來調節體溫。跟冰水相比，溫開水更能避免熱量的快速流失。

2、促進血液循環

溫開水進入人體之後，會刺激胃腸黏膜，進一步促進全身的血液循環，有助於改善四肢冰冷狀況。

3、減少刺激與能量浪費

黃軒表示，許多人會在寒冬來一杯熱薑茶、熱巧克力或熱咖啡禦寒，雖然這些熱飲能提升體溫，但過高的溫度卻可能刺激咽喉或胃壁；另一方面，這些熱茶、熱咖啡、熱巧克力的成分中，都含有大量「咖啡因和糖份」，喝多反而對健康有不良影響。

相較於此，溫開水的溫度適中，能舒適地溫暖內臟，避免身體耗費額外能量來冷卻過熱的飲品，純水也不含咖啡因、糖份，喝多也不會有負擔。

冬天喝水不是「越熱越好」

值得注意的是，雖然溫熱開水有助於提升體內溫度，但千萬別以為「越熱越好」，若水溫超過65°C可能會對食道、咽喉和口腔造成灼傷，長期下來也可能增加食道癌的風險。其次，「空腹時大量飲用熱開水」也可能刺激胃酸分泌，導致胃部不適，建議適量，並搭配一些食物也好。

黃軒指出，開水理想的飲用溫度為50℃以下，建議入口前先用手背測試杯子外壁溫度、或先吹涼再飲用。他也示警，如果喝越熱的開水，反而感覺咽喉越乾燥，「那是因為黏膜已經受損！」他提醒，飲用水溫度太高，恐導致3件事：

●口腔黏膜燙傷：過燙的水（超過60°C）會導致口腔黏膜的燙傷，出現紅腫、疼痛或水泡；重度燙傷可能引發潰瘍或感染。

●刺激咽喉黏膜：過熱的液體會刺激咽喉，引起局部黏膜充血、腫脹甚至破裂，導致吞嚥困難或疼痛感。

●灼傷食道內壁：高溫會灼傷食道內壁，可能出現灼熱感、劇烈疼痛和吞嚥困難，嚴重時會形成潰瘍。

