不是薑茶！冬季「最佳禦寒飲料」首選是它：穩定體溫、不刺激…重症醫提醒2禁忌：入口別超過65℃
強烈冷氣團來襲，許多人會選擇薑茶、熱可可或熱咖啡來暖身，但胸腔暨重症專科醫師黃軒卻示警，這些熱飲雖能提升體溫，但高溫恐刺激咽喉或胃壁，且熱茶、熱可可等都含有大量「咖啡因與糖」，喝多對健康有不良影響。而他最推薦的是「溫開水」，除能穩定體溫、不過度刺激，同時也促進血液循環，是寒冷天氣下非常溫和有效的保暖方法。
黃軒醫師在臉書粉專發文指出，許多人在氣溫斷崖式下降的寒冬，選擇咖啡、茶、薑茶來禦寒，其實這些飲料含有咖啡因和糖份，並非理想的選項，相較於此，溫開水更加健康、無負擔，堪稱最自然的「暖身良方」。
喝溫開水3大功效
1、避免身體熱量散失
溫開水的溫度接近人體核心溫度（37°C），能夠幫助身體維持恆定溫度，不會刺激胃腸或消耗額外能量來調節體溫。跟冰水相比，溫開水更能避免熱量的快速流失。
2、促進血液循環
溫開水進入人體之後，會刺激胃腸黏膜，進一步促進全身的血液循環，有助於改善四肢冰冷狀況。
3、減少刺激與能量浪費
黃軒表示，許多人會在寒冬來一杯熱薑茶、熱巧克力或熱咖啡禦寒，雖然這些熱飲能提升體溫，但過高的溫度卻可能刺激咽喉或胃壁；另一方面，這些熱茶、熱咖啡、熱巧克力的成分中，都含有大量「咖啡因和糖份」，喝多反而對健康有不良影響。
相較於此，溫開水的溫度適中，能舒適地溫暖內臟，避免身體耗費額外能量來冷卻過熱的飲品，純水也不含咖啡因、糖份，喝多也不會有負擔。
冬天喝水不是「越熱越好」
值得注意的是，雖然溫熱開水有助於提升體內溫度，但千萬別以為「越熱越好」，若水溫超過65°C可能會對食道、咽喉和口腔造成灼傷，長期下來也可能增加食道癌的風險。其次，「空腹時大量飲用熱開水」也可能刺激胃酸分泌，導致胃部不適，建議適量，並搭配一些食物也好。
延伸閱讀：
「亞洲習慣」害了她...不菸酒無病史竟罹食道癌！除愛喝1物，很多人飯前習慣說「3字」惹禍
59歲方文琳罹食道癌！曝「每天喝58高粱、愛熱湯」害的…醫示警6症狀：胃食道逆流也是警訊
黃軒指出，開水理想的飲用溫度為50℃以下，建議入口前先用手背測試杯子外壁溫度、或先吹涼再飲用。他也示警，如果喝越熱的開水，反而感覺咽喉越乾燥，「那是因為黏膜已經受損！」他提醒，飲用水溫度太高，恐導致3件事：
●口腔黏膜燙傷：過燙的水（超過60°C）會導致口腔黏膜的燙傷，出現紅腫、疼痛或水泡；重度燙傷可能引發潰瘍或感染。
●刺激咽喉黏膜：過熱的液體會刺激咽喉，引起局部黏膜充血、腫脹甚至破裂，導致吞嚥困難或疼痛感。
●灼傷食道內壁：高溫會灼傷食道內壁，可能出現灼熱感、劇烈疼痛和吞嚥困難，嚴重時會形成潰瘍。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」
失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本
為求子連生5胎、痛到坐輪椅也不願離婚…女醫師堅做「未亡人」啟示：沒輸給渣男，卻輸給文化枷鎖
其他人也在看
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 13
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 628
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 673
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 1 天前 ・ 6
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 9
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 31
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 8
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 5 小時前 ・ 10
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 512
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 23 小時前 ・ 3
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12
想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行
生活中心／杜子心報導想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 172
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
陳菊腦中風「閨蜜突曝：早就出院了」？高醫回10字
劇情九彎十八拐，各界從關心到揣測。74歲監察院長陳菊因左側腦血管阻塞，中風住院迄今已逾12個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。日前才傳出陳菊考量傳統習俗避免在醫院過年，趕在農曆年前出院；未料，陳菊身邊閨蜜透露，陳菊早就出院了，買斷復健器材，由醫療團隊定期到宅追蹤病況。對此，高醫僅回應：「家屬沒有授權我們說明」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
林宜瑾提修兩岸條例！王鴻薇諷：千萬別撤案 別拿在野黨當煞車皮
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民進黨立委林宜瑾今（3）日表示，已完成「兩岸人民關係條例」修法連署，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 106
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2