不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘

生活中心／朱祖儀報導

週休三日能不能實行，引起各界關注。（示意圖／資料照）

有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案週休三日，引發廣大迴響，且通過附議人數門檻，但到底能不能過關，各界有不同看法。一名網友就直言，「週休三日不可能過關的」，因為當年調整到週休二日，就花了數年時間，且當時還曾取消勞工7天假，擔心若真的實行週休三日，可能要犧牲更多，「上班族們真的願意改成這樣嗎？」文章曝光掀起討論。

台灣在1990年代開始試行週休二日制，起初先是實行隔週週休二日，確定沒有問題後才正式實施週休二日制，勞工也開始雙週84小時工時制。立法院2015年5月三讀通過勞基法修正案，將勞工工時調整為每週40小時、每日工時不得超過8小時。

但仍有部分雇主未落實，因此後續政府改採一例一休彈性方式休假。調整週休二日過程中，為避免造成太大經濟衝擊，也曾削減勞工原7天的國定假日。

一名網友就在PTT回顧過程，表示當年為推行週休二日制度，花了好幾年時間，還犧牲勞工7天假，現在每週若增加一天休假日，一定有許多老闆都持反對意見，勞工也未必能如願放假，要是為了實行週休三日，因此取消現在多數國定假日，「上班族們真的願意改成這樣嗎？」

原PO擔心實行週休三日，會砍掉更多國定假日。（示意圖／資料照）

原PO也認為，若真的要實行，可能會是每個月先試辦一天，等到確定可行才會有下一步。而他個人認為全面實行的可能性很低，頂多少數企業能做到，因為現在其實很多民間企業連月休8天都做不到，因此他斷言，「週休三日不可能過關的。」

文章曝光後，有網友就感嘆，，「難怪台灣勞工的工時全球第五，亞洲第二高，稍微提個休假，馬上就有人出來喊台灣勞工假太多」，也有人擔心每天工時增加或影響薪水，「變成每天工作十小時？」、「相對的，你的薪水會被砍。」

週休三日提案 勞動部展延至明年回應

針對週休三日制，勞動部原應在12月7日前正式回應，不過勞動部在5日提前公告，回應期限「展延至明年」，強調此舉是為了更全面蒐集各界意見、讓政策規劃更周延完善，盼社會給予時間與空間，務實討論四日工作制的可能性。

