不是薪水！認識10年好友拒聊1話題 一票人秒懂：別問

一名男子表示，和朋友交情已逾10年，平時經常交流興趣、互動頻繁，但始終無法得知對方的職業，他將其分享到網路後，引發網友熱議，多數人認為職業屬於個人隱私，交情再深也不代表一定要分享，且若追問職業，往往可能進一步被問及薪水、公司待遇等敏感資訊。

原PO近日於Dcard發文指出，與朋友從學生時代就認識，交情已逾10年，雙方有許多共同興趣，兩人互動頻繁，他自認交情不淺，但無論他如何試圖了解對方的工作，只要話題一談到職業，對方總是選擇迴避，完全不作回應。

原PO說，理解有些人不願透露薪水，怕被比較或議論，但職業畢竟是日常生活的一部分，讓他感到困惑，「朋友是出於對工作的自卑、害怕比較，還是單純覺得這類資訊私密，不想分享？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，網友認為職業本就是個人隱私，分享與否取決於個人意願；也有人指出，交情再深，也不代表對方一定願意透露工作，尊重界線比追問更重要，「我問我朋友他到底做什麼... 他總是一笑置之」、「所以為什麼要追問人家工作？意圖？」、「因為通常回答了之後，接踵而來的是薪水多少？待遇怎麼樣？公司怎麼樣？」、「知道職業基本也等於問薪水了」、「因為回了以後，通常都會被問東問西的，很煩沒玩沒了」。

