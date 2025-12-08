不是藍白兩黨！媒體人曝綠營這勢力殺出「逼宮賴清德」：給他非常大的壓力

​​​藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，被民進黨視為焦點戰區的高雄，黨內初選更是相當激烈，不料民調穩居第一、又傳聞是總統賴清德屬意人選的立委賴瑞隆，卻爆出兒子在學校霸凌同學的爭議，是否將影響民調受到關注；媒體人董智森認為，大罷免失敗後，綠營內部的英系人士已經蠢蠢欲動，讓賴清德感受到極大壓力。

董智森在《週末大爆卦》節目中表示，大罷免32：0慘敗之後，不僅前行政院長蘇貞昌出來指指點點，甚至前總統蔡英文也大動作恢復「想想論壇」；董智森認為，過去蔡英文時代的人一個一個出面，感覺就是因為賴清德總統當得不好，「要告訴她怎麼當總統」。

「車鑰匙交給他是錯的，所以我們自己來」，董智森直言，如今賴清德要面對的不僅是立法院的藍白兩黨，更是黨內英系的老勢力，讓他（賴清德）感受到非常大的壓力。為此董智森預測，賴清德可能已經認定「台南要派陳亭妃」的事實，因此無論如何都要在六都「保住新潮流的賴瑞隆」而選擇硬挺。

