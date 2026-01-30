不是藥妝、吹風機！內行衝日本改搶「1款3C戰利品」：便宜5成

生活中心／朱祖儀報導

日本是許多台灣人愛去的國家。（示意圖／資料照）

不少台灣人最愛去日本旅遊，還會狂掃一大堆戰利品回國。一名網友透露，自己準備要去日本旅遊，好奇有沒有值得買的通訊周邊商品？文章曝光後，不少網友推薦購買耳機，還稱讚「比台灣便宜多了。」

一名網友先前在PTT表示，準備要去大阪旅遊，短時間內也有可能會安排到東京遊玩，好奇「東京或大阪有日本值得買的通訊周邊商品嗎？」希望可以買到少見、實用或日本獨賣的商品。

不少網友看到後紛紛表示，「一堆手機殼超好買」、「我喜歡LAKOLE的手機吊飾，平價又乾淨俐落款」、「去日本要買電玩啊，雖然不是通訊產品，一堆二手經典機型和卡帶其他地方找不到」、「anker在日本大型電器行種類很充足，真的很好用。」

內行狂推買耳機 比台灣更便宜

但最多人推薦的是耳機，「藍牙耳機算嗎？水貨AZ80價差跟音質值得推薦」、「我去日本都是去看相機跟藍芽耳機，因為可以自己慢慢試，選項又多，通常都會買一樣回來」、「看到想買的查一下日本價吧，但通常耳機比較值得買，其他就是聯名周邊而已，不然日本也沒比較便宜」、「大創真無線藍牙耳機才1000多日幣，壞掉也不可惜」、「耳機，比台灣便宜多了。」

不少網友推薦去日本買耳機。（示意圖／翻攝自Pixabay）

近日也有網友在PTT指出，自己想到日本購買3C電子用品，有哪些值得購入？除了吹風機、相機等電器之外，同樣最多人推薦耳機，「我是買Shokz OpenRun的耳機，大概便宜5成」、「BOSE耳機啊，現在有85折，香」、「耳機跟喇叭，但要看品牌，有的可以到幾乎半價就買到。」

