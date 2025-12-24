不是蘋果！營養師點名「超級食物」抗老又穩血糖 3族群要小心

生活中心／游舒婷報導

藍莓因為富有強大抗氧化物質，被譽為「超級食物」，營養師指出，藍莓營養價值高，對於現代人常見的用眼過度、壓力大與慢性疾病風險，都具有正面幫助，建議民眾可將藍莓納入日常飲食中，作為穩定補充營養的健康水果選擇。

超級水果藍莓對身體的益處多。（圖／翻攝自unsplash）

林俐岑營養師在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」說明，藍莓最珍貴的成分在於「花青素」，這類抗氧化物質（植化素）不僅讓藍莓呈現深藍紫色外觀，也為健康帶來多重益處。

◎護眼、舒緩疲勞

首先，在護眼方面，花青素有助於促進視網膜中視紫質再生，能舒緩長時間使用3C產品造成的眼睛疲勞，甚至有助於降低黃斑部病變風險。

◎抗老、抗氧化

藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基，減少細胞受損，對延緩老化及預防癌症具正面幫助。

◎保護心血管

有研究顯示，藍莓有助改善血管內皮功能、且能防止壞膽固醇氧化，進而保護心血管健康，有助於調節血壓、低動脈硬化和心臟疾病的風險。

◎提升記憶力

腦部保健方面，花青素可穿越血腦屏障，保護腦細胞，對於提升記憶力與延緩腦部老化具正面影響，有助於提升短期記憶力、預防阿茲海默症。

◎穩定血糖

藍莓同時屬於低升糖指數水果，富含膳食纖維，有助穩定血糖，適合糖尿病患者適量食用。

◎預防泌尿道感染

另有研究指出，藍莓中的特定成分可減少細菌附著於泌尿道，有助降低泌尿道感染風險。

不過，營養師也提醒，雖然藍莓好處多，仍有部分族群需特別留意。例如：腎臟病患者若需嚴格控制鉀攝取量，食用前應諮詢醫師或營養師；長期服用抗凝血藥物者，因藍莓含有維生素K，大量食用可能影響藥效；腸胃較為敏感的民眾，則應避免空腹大量食用，以免出現腹瀉或胃部不適。專家建議，每日攝取約100至150克藍莓最為適宜，且最好洗淨後連皮吃，營養價值最高。

