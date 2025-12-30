不是虛構！「900人集體赴死」真實邪教慘案 成《怪奇物語》大反派靈感

傑米坎貝爾鮑爾在《怪奇物語》中飾演大反派，第5季以Mr. WhatsIt的樣貌現身。（翻攝Netflix）

Netflix熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）即將迎來大結局，在第5季第2輯中，飾演大反派的英國演員傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）再次突破自我，這回他不再只是以「威可那」（Vecna）的外型示人，而是化身成「Mr. WhatsIt」，用邪魅氣場操控孩子們。鮑爾近日透露，Mr. WhatsIt角色的靈感，正是來自美國著名邪教領袖吉姆瓊斯（Jim Jones）。

900人集體赴死怎麼發生的？ 史上最震撼邪教慘案回顧？

鮑爾接受《Variety》訪問表示，他在準備Mr. WhatsIt角色時，就把吉姆瓊斯納入參考。他說：「吉姆瓊斯很早就出現在我的情緒板裡，甚至連角色說話的方式，都受到影響。」鮑爾形容，Mr. WhatsIt對孩子說話時，會刻意說「我們」而不是「你」，營造出「我們是一家人」的錯覺，那是邪教最典型、也是最可怕的語言，可以操控人心。

吉姆瓊斯是20世紀最惡名昭彰的邪教人物，創立「人民聖殿教」吸引眾多信徒。（翻攝Wikipedia）

吉姆瓊斯是20世紀最惡名昭彰的邪教人物之一，他創立「人民聖殿教」（Peoples Temple），起初以平權、博愛做為口號，吸引大批信徒，實際上卻是逐漸建立高度集權、禁止質疑的封閉組織。1978年，在外界調查與壓力升高之際，瓊斯在南美洲蓋亞那的「瓊斯鎮」策動信徒集體喝下混有氰化物的飲料，造成超過900人死亡，當中包含大量孩童，震驚全球，成為史上「邪教洗腦」最極端的悲劇案例。

Mr. WhatsIt在第5季招來一群孩童，準備啟動他的「大計劃」。（翻攝Netflix）

鮑爾直言，這種透過語言消除個體界線、抹去自主意識的手法，正是《怪奇物語》第5季反派最令人不寒而慄的。雖然Mr. WhatsIt不再以威可那的恐怖外型示人，卻以慈祥的面貌操控人心，他坦言：「那種表面溫柔，內心裡極度不誠實的狀態，本身就非常恐怖，尤其跟孩子們對戲時。」

慈祥外表下藏著什麼？ 為何比「威可那」更令人發毛？

相較第4季著重於角色記憶和過往創傷，第5季的表演重心轉為「極度隱藏的意圖」。鮑爾形容，角色必須讓孩子感到安全、被接納，但同時埋藏毀滅世界的企圖，「當你的真實動機被壓得那麼深，那種不誠實感，會讓人發毛。」

鮑爾（左）與小演員Nell Fisher（右）在第5季中有多場對手戲。（翻攝nellfisher_ IG）

為了更理解角色，鮑爾也提前欣賞《怪奇物語》的舞台劇前傳《怪奇物語：第一道陰影》（Stranger Things: The First Shadow），得知「亨利」8歲時在洞穴中遭遇的事件，是徹底改變人生的關鍵經歷。他甚至不斷向編劇達菲兄弟（Duffer Brothers）討教角色背景，只為更貼近大反派的心理。

鮑爾（右）與小演員Jake Connelly（左）在劇中的互動，掀起話題。（翻攝jakeconnellyofficial IG）

在第5季第6集中，劇情進一步暗示亨利的童年創傷，至於劇中「銀色手提箱」裡面藏了什麼？鮑爾只說了「理由」二字，耐人尋味。談到最終的大結局，他則警告觀眾：「如果你以為自己知道接下來會發生什麼，那你大概錯了。」透露第5季的結尾，將徹底顛覆所有預期。《怪奇物語》大結局將在1月1日播出。

