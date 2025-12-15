不是蚊蟲叮咬！女童臉上規則紅疹 醫師一問找出關鍵

不少孩子都有陪伴入睡、安撫情緒的「小被被」，卻可能是引發皮膚問題的關鍵。（翻攝自photo-ac）

不少孩子都有陪伴入睡、安撫情緒的「小被被」，卻可能是引發皮膚問題的關鍵。兒科醫師許志煌近日分享一則門診案例，一名女童反覆出現規則排列的紅疹，一問之下才發現可能是常抱的毯子在作祟，醫師也提醒，接觸性皮膚炎若未避免致敏物，症狀恐反覆發作。

兒科醫師許志煌在臉書粉絲專頁「許志煌兒科診所」發文分享，日前一名小女孩因臉部出現紅色疹子前來就診，疹子有時還伴隨水泡。家長表示，多次就醫都說是蟲子咬的，但擦藥好轉後，過一陣子又會再度復發。

許志煌觀察後發現，孩子臉上的疹子排列相當規則，與一般蚊蟲叮咬的分布不同，於是進一步詢問「會不會常常發生在某個時間或是某件事情之後？」家長這才驚覺，孩子幾乎每次抱著一條毯子後，就會出現紅疹。

許志煌解釋，這類情況屬於「接觸性皮膚炎」，若皮疹呈現直線、規律線條或特殊形狀，多半是外物接觸造成。有可能是某些金屬物品過敏，如項鍊、手環與戒指，特別是含有金屬鎳成分的飾品；也可能來自衣物、寢具、家飾，甚至橡膠、化學藥品、清潔劑或某些有毒植物。

他指出，接觸性皮膚炎在擦藥後通常能改善，但只要再次接觸，就會再復發。根本的解決方式是找出並避免接觸源頭。最後他也提醒家長，「媽媽啊，你要幫妹妹換一條毯子才會好啦！」

