不是蛋白質！研究揭「這蔬菜汁」增肌效果強大：甚至可治病

記者施春美／台北報導

最新研究指出，甜菜根汁也能促進肌肉生長，所以是很有價值的運動營養。(示意圖／Pexels)

許多人在重量訓練後會補充大量蛋白質，以促進肌肉修復與生長，不過，食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究指出，甜菜根汁也能促進肌肉生長，所以是很有價值的運動營養，而其中關鍵營養素是長期被誤會、讓人聞之色變的「硝酸鹽」。學者表示，該研究結果也可能延伸應用於與一氧化氮缺乏相關的神經肌肉與代謝疾病治療方向。

食安專家楊世煒在其臉書粉專「韋恩的食農生活」中表示，英國艾希特大學（University of Exeter）的科學家發現，攝取「硝酸鹽」，也就是甜菜根汁中的關鍵活性成分，能在運動時顯著提升肌肉施力表現。

廣告 廣告

楊世煒表示，其實，硝酸鹽對運動表現有益並非秘密，過去研究已顯示，它能提升耐力並增強高強度運動能力。然而，科學界一直不完全清楚其中的生理機制，以及人體究竟如何將膳食硝酸鹽轉換為細胞可利用的一氧化氮。

為了釐清這個問題，艾希特大學與美國國家衛生研究院（NIH）的研究團隊，追蹤了10名健康受試者在攝取硝酸鹽後，該物質在唾液、血液、肌肉與尿液中的分布情形。受試者同時需進行最大強度的腿部運動，研究人員藉此找出膳食硝酸鹽在體內實際發揮作用的位置，並進一步推測其背後的運作機制。

肌肉中的硝酸鹽濃度越高 可提升7%運動時肌肉施力表現

受試者攝取硝酸鹽一小時後，使用運動器材在5分鐘內以最大強度完成股四頭肌的60次收縮動作，也就是負責伸直膝蓋的大腿肌群。結果顯示，肌肉中的硝酸鹽濃度明顯上升，而在運動過程中，肌肉施力表現提升了約7%，相較於攝取安慰劑時有顯著差異。

艾希特大學應用生理學教授安迪・瓊斯（Andy Jones）表示，過去已累積大量證據，證實硝酸鹽（常見於甜菜根汁）具有提升運動表現的效果。令人振奮的是，這項最新研究提供了目前最直接的證據，說明硝酸鹽為何能改善人類肌肉的運動表現。

楊世緯表示，之前的研究曾觀察到，攝取膳食硝酸鹽後，體液與組織中的硝酸鹽濃度會上升；透過上述研究所使用的追蹤技術，科學家得以更精確地確認硝酸鹽在體內增加與發揮作用的位置，進一步理解其增強運動表現的生理基礎。

不只增肌！硝酸鹽未來可能能治療神經肌肉與代謝疾病

美國國家衛生研究院、國家糖尿病與消化及腎臟疾病研究所的研究科學家芭芭拉・皮克諾瓦（Dr. Barbora Piknova）總結指出，此項研究首次直接證明，肌肉中的硝酸鹽濃度對運動表現至關重要，推測其作用機制是作為一氧化氮的來源。這些發現不僅對運動科學領域具有重大意義，未來也可能延伸應用於與一氧化氮缺乏相關的神經肌肉與代謝疾病治療方向。」

更多三立新聞網報導

不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢

新莊公寓清晨惡火「1人受困2樓客廳」身亡…死者為16歲少女

重案／借30萬還債不成疑遭數落 狠媳狂砍婆婆「幾近斷頭棄屍」

中台禪寺爆性醜聞…昔濫墾、集體剃度失聯「黃安妹也在內」黑歷史全被挖

