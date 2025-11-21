不是蛋餃！台灣人最愛火鍋餃TOP5 冠軍銷量是「水晶餃的4倍」
生活中心／賴俊佑報導
吃火鍋的季節到了！愛買公布「火鍋餃類熱銷TOP5」，魚餃不僅穩居熱銷榜首，銷量還是蛋餃的1.5倍，7-ELEVEN火鍋湯底成長4成、火鍋料成長7成，主打微波個人鍋和1人份火鍋料就近買；OKmart獨家開賣冬倍，價格不到500元銷量翻倍。
愛買公布火鍋餃類熱銷TOP5 魚餃拿下冠軍
愛買公開近1個月火鍋餃類熱銷TOP5，由魚餃拿下冠軍，銷售量是蛋餃的1.5倍、是水晶餃的4倍之多；前5名依序為：魚餃、蛋餃、燕餃、蝦餃、水晶餃，除水晶餃由西北品牌最為熱銷外，其餘4大餃類皆由桂冠稱霸，穩居消費者首選品牌，義美品牌則緊追在後。
7-ELEVEN微波火鍋成長2成 火鍋料、湯底成長7成
天氣轉涼帶動熱食買氣爆發！7-ELEVEN擴大導入「饗喫鍋」火鍋專區，打造超商通路「迷你自選火鍋」，目前整體業績已較去年同期成長2成，特別是新品「這一小鍋經典石頭鍋」、「這一小鍋聯名TATAS剝皮辣椒雞鍋」等火鍋湯底銷售量更大幅成長4倍；冷凍肉品、火鍋料與湯底整體自11月以來業績成長高達近7成，今年秋冬新上市的「立式夾鏈袋肉片」超搶手，豬梅花肉片單品3天狂賣6千包。
7-ELEVEN表示，立冬後後一週湯品銷售較平日成長2成，「米香台菜麻油雞」、「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨」、「阿桐阿寶四神湯」、「胡椒豬肚湯」等湯品每日可熱銷破萬杯，關東煮也是業績翻倍成長。
OKmart賣冬被 不到500元銷量成長翻倍
在氣溫急速轉冷的帶動下，冬被、衛生紙、廚房紙巾及熱飲成為近期門市內主要成長品項； OKmart 推出全台獨家「便利禦寒冬被」，以近一折破盤挑戰價499 元搶攻保暖寢具市場開賣首週即帶動保暖寢具購買需求倍增，銷量較前期成長超過2倍（以非食品保暖商品為基準），成為今年冬季最受矚目的補貨商品之一。
