不是蟲咬的！女童臉上驚見「一整排紅疹」 醫曝1物惹的禍

生活中心／彭淇昀報導

臉上起疹子要注意！小兒科醫師許志煌分享一則案例，提到就診時發現女童臉上有「紅色疹子」，有些還伴隨水泡，尋求多間診所都稱是「蟲咬的」，但擦藥好轉卻又不斷復發，一問之下才發現，是「毯子」惹的禍。

女童臉上起整排紅疹，醫生研判為「接觸性皮膚炎」。（圖／翻攝自許志煌兒科診所臉書）

許志煌在臉書粉專發文表示，有位女童前來就診，「臉上有紅色疹子，我覺得有點奇怪」，媽媽說看過很多次醫生，都說是蟲子咬的，有時候還伴隨著水泡，但每次擦藥好轉後都會再次復發。

許志煌觀察女童的患部，發現不太對勁，詢問媽媽，「你不覺得疹子的排列有點太規則了嗎？會不會常常發生在某個時間或是某件事情之後？」媽媽回答「對喔，她每次只要抱過一條毯子之後，就會有這個問題！」

許志煌表示，這種接觸性皮膚炎，同時出現規則排列的疹子，大多是外物造成的，型態上面可能是直線，或是規律線條，或是特殊的造型形狀，他指出，有可能是某些金屬物品過敏，比如項鏈、手環、戒指，特別是含有金屬鎳成分的飾品；或者是衣物、寢具、家飾。橡膠、化學藥品、清潔劑，或是有毒植物，也有可能會造成接觸性皮膚炎。

許志煌透露解決方法並苦勸家長，這種情況擦了藥會好，但是如果再接觸，就會再復發。唯一的方法就是避免接觸，「媽媽啊，你要幫妹妹換一條毯子才會好啦！」

