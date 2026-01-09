不是血味！嗅覺預知每任女友「生理期」網熱議：男同事連第幾天都知道





有網友透過社群詢問大家是否有「聞到女生經期味道」的技能？剛開始原PO以為是「血味」，後來發現不是，貼文不到1天吸引10萬次瀏灠，掀起網友對於「女性月經氣味」的關注，留言區刷一片讚嘆和歪樓討論超熱烈。



不是血味！嗅覺能預知「生理期」？

原PO透過threads表示「女生月經來之前還有來的時候，都會有一個味道」，自己從國中就一直聞得到，當時以為是血味，但後來發現不是。

有人在留言區分享，女性經期可能因為受到荷爾蒙影響到汗腺與皮脂腺的分泌物成分，所以體味通常會變得比較濃烈，會出現類似「醋的酸味」、還有像是「腐敗奶油」、「起司」、和「油脂味」。

廣告 廣告

原PO對此回應「認真要說好像是偏油耗味，但也不像，我一開始是蠻不喜歡那個味道的，想說為什麼女生味道那麼重，後來發現每個女朋友都有，而且是經期快來或第一二天最重，就慢慢可以接受了，每個人的味道濃度也不太一樣，是很特別的味道」、「不是血味，是在世界上沒聞過的味道」。

不是血味！網友分享自己的嗅覺能預知每任女友「生理期」，掀起網友熱烈討論。圖片來源：threads

網附議「男同事能分辨是第幾天」

原PO曝光自己能用「嗅覺」預知女性經期技能的貼文後，不到1天吸引10萬次瀏灠，掀起網友紛紛附議：「男同事也有這個技能，甚至可以分辨（女性經期）是第幾天，好誇張」、「上次被一個男同事當眾發問，原來真的有人能聞到」、「我男友也曾（在經期來前）問過我」、「學妹在我月經來時，跟我說月經很好聞」。

有趣的是，不少人歪樓：「你的嗅覺可以去森林找松露了」、「從電梯的氣味判斷鄰居在吃鹽酥雞」、「可以聞到癌症的味道嗎」、「糖尿病患者的呼氣有酮味，血糖濃度很高就會有」。

還有人驚嘆：「聞的出來很強，但”提前”聞出來就讓人毛骨悚然」、「炭治郎是你？！」、「蚊子都沒你扯」、「海關很快就會來徵召你」，也有人感同深受表示：「這不是技能，是本能，來之前我就嗅到危險的味道了，謹言慎行一週」。

網友分享嗅覺能預知每任女友「生理期」，掀網友附議：男同事能分辨月經是第幾天。圖片來源：threads

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

鄭家純流產！忍痛發文「反代孕修法」：不希望台灣用錢買子宮

乳癌警戒 ！「6種女性」易成宿主：不痛不代表沒事、早發現存活率超過90%