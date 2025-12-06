不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

葉酸補充不是越多越好，而是需要「補對形式、補對量」。張家銘醫師警告，若補充不當，不僅無法發揮功效，還可能讓身體陷入「葉酸陷阱」，影響基因的正常調控，甚至可能改變下一代的基因設定。

葉酸補充不是越多越好，而是需要「補對形式、補對量」。（示意圖／Pexels）

基因醫師張家銘表示，葉酸是身體在「做新的東西」時不可或缺的工具。它在三個層面展現重要性：是DNA修補與細胞分裂的基礎材料、胎兒發育的關鍵燃料，以及維持大腦與情緒穩定的要素。他形容葉酸是身體的「修補包」、「成長油門」和「腦部營養」三合一。

「葉酸不是只有一種，活性葉酸才是身體真正需要的。」張家銘解釋，天然存在於食物中的葉酸，稱為5-甲基四氫葉酸（5-MTHF），是身體最容易使用的形式。然而，市面上大部分維他命使用的是合成葉酸（folic acid），必須經過二氫葉酸還原酶轉換才能被利用。

張家銘指出，若補充過量合成葉酸，身體無法及時代謝，就會累積「未代謝葉酸」，不但無法使用，還會干擾正常葉酸循環，甚至擾亂表觀遺傳。他以交通比喻：「就像車子原本在高速公路上順順開，結果前方突然塞住，整條線路都停擺。」

身體缺乏維生素B12或未代謝葉酸累積過多，會導致同半胱胺酸上升增加發炎與心血管壓力。（圖／Photo AC）

關於市面上另一種「亞葉酸」（Folinic Acid）補充品，張家銘表示這比較像「半成品」，雖然可以略過二氫葉酸還原酶，但仍需後續轉換才能變成真正能用的5-甲基四氫葉酸。他比喻：「合成葉酸像還沒煮的生米，亞葉酸像半熟飯，而5-甲基四氫葉酸才是端上桌馬上能吃的熱騰騰白飯。」

張家銘提醒，若身體缺乏維生素B12或未代謝葉酸累積過多，會讓關鍵的甲硫胺酸合成反應停住，形成「葉酸陷阱」。這會導致5-甲基四氫葉酸無法使用、同半胱胺酸上升增加發炎與心血管壓力、DNA合成材料不足，以及基因開關錯亂。

對於MTHFR基因變異的人群，若再補充大量合成葉酸，代謝更容易塞住。（示意圖／Pixabay）

對於MTHFR基因變異的人群，張家銘指出他們天生轉換葉酸的效率可能下降四到六成，若再補充大量合成葉酸，代謝更容易塞住。「很多多年不孕的夫妻，調整成補充5-甲基四氫葉酸後，代謝穩定、同半胱胺酸下降，自然受孕的案例並不少見。」張家銘說。

張家銘提出三點葉酸補充建議：首選天然食物如深綠蔬菜、豆類；需要額外補充時，優先選擇5-甲基四氫葉酸；避免不同來源的「疊加攝取」，如綜合維他命、穀片、飲品等。他強調：「身體需要的不是補很多，而是補得剛好、補得進去、補得順。」

