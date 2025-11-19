不是裝可愛！近期日返台「蘋果病」感染數增 醫示警3族群要小心

傳染性紅斑（erythema infectiosum）又稱蘋果病。示意圖／photoac

近期日本流行傳染性紅斑（erythema infectiosum），由於臉頰、手臂會出現紅疹，又被稱作蘋果病，兒童感染科醫師顏俊宇指出，台灣目前以個案為主，惟自日本回來旅客感染數量增加；然而目前沒有疫苗施打、潛伏期相當長，雖然感染出現疹子後症狀會自行好轉，不過有3族群需特別留意，可能引起併發症狀。

兒童感染科醫師顏俊宇在其臉書粉專分享，日前一名家長帶著5歲男童前往就醫，指出自日本旅遊回來開始出現輕微感冒、發燒症狀，隨後臉頰、手臂出現紅疹子，已維持2週；顏俊宇表示，經檢查，男童喉嚨沒有化膿、草莓舌，皮疹也沒有砂紙般粗糙感，因此判斷感染日本正在流行的「傳染性紅斑」，又稱「蘋果病」。

日本近期好流行！什麼是「蘋果病」？

顏俊宇表示，近期蘋果病感染數量有上升趨勢，至於什麼是蘋果病？「傳染性紅斑」因「臉頰像被打了一巴掌一樣的蘋果紅」又稱蘋果病（病原：Parvovirus B19），常見於5至15歲兒童，主要為飛沫及接觸感染。

蘋果病症狀分成3大階段：

前驅期：約1至2天時間，感染後會出現輕微發燒、頭痛、喉嚨痛、倦怠，如感冒症狀。 皮疹期：約1至4天後會出現最經典的網狀蕾絲樣紅疹，多發生於手臂及身體，疹子通常不癢也不痛。 波動期：到了起疹子後2至4週，紅疹會忽明忽暗，當運動、日曬、洗熱水澡，或是情緒激動時，疹子會變明顯。

醫師指出，蘋果病紅疹通常出現於臉頰及手臂。圖／翻攝自顏俊宇臉書粉專

蘋果病不留疤還終身免疫！醫師提醒3族群仍需多加留意：

顏俊宇指出，蘋果病在出疹子臉紅前1週最具感染力，出疹子後不須要特效藥治療，感染力也會降低，這時只需要準備退燒藥物、休息、多喝水等支持性治療即可，不需要抗生素治療，屬於「自限性疾病」；多數孩子1至2週就會康復，網狀紅疹可能持續4至6週，不會留下疤痕，至於感染後多半會有終身免疫。

雖然許多家長聽見蘋果病「不需要抗生素、會自己好、不留疤」會安心許多，不過顏俊宇提醒3大族群要特別留意，首先「孕婦」可能影響胎兒，導致胎兒貧血、水腫，其次「溶血性疾病患者」，如地中海型貧血及蠶豆症（G6PD）患者感染可能誘發再生不良性貧血（aplastic crisis），最後「免疫力低下者」，因病程較長，感染後可能會有持續貧血症狀。



