不是裝可愛！近期日返台「蘋果病」感染數增 醫示警3族群要小心
近期日本流行傳染性紅斑（erythema infectiosum），由於臉頰、手臂會出現紅疹，又被稱作蘋果病，兒童感染科醫師顏俊宇指出，台灣目前以個案為主，惟自日本回來旅客感染數量增加；然而目前沒有疫苗施打、潛伏期相當長，雖然感染出現疹子後症狀會自行好轉，不過有3族群需特別留意，可能引起併發症狀。
兒童感染科醫師顏俊宇在其臉書粉專分享，日前一名家長帶著5歲男童前往就醫，指出自日本旅遊回來開始出現輕微感冒、發燒症狀，隨後臉頰、手臂出現紅疹子，已維持2週；顏俊宇表示，經檢查，男童喉嚨沒有化膿、草莓舌，皮疹也沒有砂紙般粗糙感，因此判斷感染日本正在流行的「傳染性紅斑」，又稱「蘋果病」。
日本近期好流行！什麼是「蘋果病」？
顏俊宇表示，近期蘋果病感染數量有上升趨勢，至於什麼是蘋果病？「傳染性紅斑」因「臉頰像被打了一巴掌一樣的蘋果紅」又稱蘋果病（病原：Parvovirus B19），常見於5至15歲兒童，主要為飛沫及接觸感染。
蘋果病症狀分成3大階段：
前驅期：約1至2天時間，感染後會出現輕微發燒、頭痛、喉嚨痛、倦怠，如感冒症狀。
皮疹期：約1至4天後會出現最經典的網狀蕾絲樣紅疹，多發生於手臂及身體，疹子通常不癢也不痛。
波動期：到了起疹子後2至4週，紅疹會忽明忽暗，當運動、日曬、洗熱水澡，或是情緒激動時，疹子會變明顯。
蘋果病不留疤還終身免疫！醫師提醒3族群仍需多加留意：
顏俊宇指出，蘋果病在出疹子臉紅前1週最具感染力，出疹子後不須要特效藥治療，感染力也會降低，這時只需要準備退燒藥物、休息、多喝水等支持性治療即可，不需要抗生素治療，屬於「自限性疾病」；多數孩子1至2週就會康復，網狀紅疹可能持續4至6週，不會留下疤痕，至於感染後多半會有終身免疫。
雖然許多家長聽見蘋果病「不需要抗生素、會自己好、不留疤」會安心許多，不過顏俊宇提醒3大族群要特別留意，首先「孕婦」可能影響胎兒，導致胎兒貧血、水腫，其次「溶血性疾病患者」，如地中海型貧血及蠶豆症（G6PD）患者感染可能誘發再生不良性貧血（aplastic crisis），最後「免疫力低下者」，因病程較長，感染後可能會有持續貧血症狀。
更多鏡報報導
太帥遭盜圖15年！健身教練如「愛情詐騙代言人」 檢察官也上當
峇里島飯店遭臭蟲肆虐！她入住後吐血、發高燒 2天後宣告不治
把雄女乖乖牌改造成壞學生！網紅行銷片遭轟 校方震怒提告
其他人也在看
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 4 小時前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 1 天前
梁云菲輕生獲救...什麼是「前額葉失能」？精神科醫解析非典型憂鬱症如何悄悄發作
35歲「國光女神」梁云菲驚傳輕生未遂獲救，17日她透過社群報平安，證實目前留院觀信傳媒 ・ 1 天前
蘋果輸了！它維生素C高10倍 能消脂、減肥、防胃癌
馬鈴薯被稱為「地下蘋果」，維生素C卻高出10倍，B1、B2、鐵、磷的含量也比蘋果高，中醫更視為「健脾益氣之良品」，能消脂、減肥，預防胃癌、血管硬化。 常吃馬鈴薯防胃癌 馬鈴薯又名洋山芋，為世界健康2.0 ・ 4 小時前
吃飯順序錯害血糖狂飆！學會這「三步驟」改善代謝 醫師警告勿輕忽！
台灣邁入超高齡社會，長者的健康維持也慢慢成為全民關注的焦點。您知道嗎？對於高齡者來說，「吃飯順序」其實也藏著保健的學問。過去我們常常聽到「先吃菜再吃肉」的建議，認為可以幫助穩定血糖、避免肥胖。不過，日本最新公布的《2025年日本人飲食攝取基準》指出，這項建議雖然沒有錯，但對於高齡者來說，真正需要優先補充的其實是「蛋白質」。研究顯示隨著年齡增加，基礎代謝量與活動量皆逐步下降，導致整體能量需求降低。同時，隨著年紀增加，身體的肌肉量也會逐漸流失。如果沒有足夠的蛋白質攝取，就容易出現「肌少症」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
北市公費流感疫苗只剩12萬劑 「三類人」再不打恐落空
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣正式轉冷，疾管署預估最快12月上旬就會再有一波流感疫情上升，打疫苗手腳可得快！台北市衛生局今（18）日公布，截至11月17日止，台北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 台北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，台北市流感併發重症病例總計有30例...匯流新聞網 ・ 19 小時前
李多慧長年維持48公斤！早餐吃「蘋果沾花生醬」 自製菜單公開：好吃又能減肥
南韓啦啦隊女神李多慧來台超過3年，在球場上跳舞時充滿爆發力，但私下形象又相當親切可愛。外界常好奇她如何在保持良好體力的同時，又長年把體重控制在48公斤，她近日在 YouTube 上傳新影片，難得公開日常飲食控制方法，立刻吸引大量粉絲點閱討論！姊妹淘 ・ 15 小時前
這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」
近來氣溫驟降，正值流感、腸病毒等疾病肆虐之際，民眾可攝取高營養的水果來增強抵抗力。營養師李婉萍表示，百香果不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有鉀離子和維生素A。值得注意的是，研究發現，適量百香果能提高胰島素敏感性，有助於控制血糖、降低糖尿病的風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
日本流感大爆發！醫揭「海外感染真相」：90%重症因硬要玩 教6招自保
流感不是最可怕的，可怕的是你人在國外，醫療不熟、語言不通、身體又虛，那才是真正的重症風險。重症醫師黃軒分享，只要做到以下6招，你不只能避免海外被流感「電爆」，甚至能讓你的旅行更輕鬆、更安全、更自在！ 如何避免在海外得流感重症？ 1、出國前至少2週打一劑流感疫苗流感疫苗是所有出國族客的最強護身符。研究顯示：可降低 40–60% 感染風險；病程較短、重症與住院率大幅下降。2、長途飛行記得「保濕鼻腔」很關鍵飛機上的濕度常低於 20%，比沙漠（25%左右）還乾。乾燥鼻腔會讓黏膜防禦力下降，讓病毒更容易黏上你。飛機上的「鼻腔保命三步驟」：．生理食鹽水噴鼻：每2–3小時補一次水分，讓黏膜保持「濕潤+活著」。．多喝水：不是口渴才喝，是持續補．不要喝酒：酒精會讓黏膜更乾，更脆弱。而且在飛機上代謝酒精會更慢，頭會更痛。3、隨身攜帶「抗流感的急救包」．口罩：密閉人群＝病毒高速公路。戴著就對了。．乾洗手：每次摸過門把、桌面、電梯按鈕→手不是手，是病毒停機坪。兩滴酒精，比你想的更管用。．生理食鹽水鼻噴劑：讓鼻腔一直處於「濕潤防守模式」。保持濕潤→纖毛活動正常→病毒難黏上。乾燥＝病毒穿牆模式ON。．加碼妙招：在常春月刊 ・ 1 小時前
自律神經失調的真正原因！學會2技巧讓身心快速回穩
嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。 其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。 反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。 失調現象年輕化， 誘發多種病症許多有常春月刊 ・ 1 天前
陳耀昌攝護腺癌逝！醫曝「2族群」高風險 出現3症狀要小心
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌有「台灣骨髓移植教父」的美稱，今（17）日傳出因攝護腺癌復發病逝於台大醫院，享壽76歲。對此，國健署表示，有罹患「性病」或是「攝護腺炎」的男性，通常有較高機會罹患攝護腺癌，若經常出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，一定要盡早就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冬天「喝1飲品」醫大推！助暖身、促進代謝 還能穩定血糖
天氣逐漸轉冷，容易出現手腳冰冷的情形，除了添衣保暖外，也可適量飲用薑茶。營養醫學專家劉博仁提到，最新研究發現，薑不只有助於抗發炎、抗氧化，還能擴張末梢微血管、增加循環，達到暖身的作用，而冬天泡薑茶優先選老薑，若怕辣可用嫩薑，但保暖效果較溫和。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
8週逆齡2歲！最強抗老飲食曝光 還能抗發炎、穩定荷爾蒙
飲食可能改變基因老化速度！家醫科醫師鄧雯心表示，研究發現，只要執行8週的飲食生活方案，就可以讓生物年齡逆轉2歲。包括多吃深色菜葉、十字花科蔬菜，每週至少運動5天、每次30分鐘等，都能幫助身體抗發炎、變年輕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晚期存活率僅5%！他長年菸檳酒突出現吞嚥不順 一檢查竟罹「2癌症」
48歲的張先生長年抽菸、喝酒、嚼檳榔，今年初出現喉嚨異物感與吞嚥不順，本以為只是發炎，至耳鼻喉科檢查卻發現下咽部有腫瘤。進一步胃鏡檢查又在食道中、下段發現癌變，經切片確診為「鱗狀細胞癌」，並已合併淋巴轉移，為第三期食道癌合併第四期下咽癌。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前
40歲壯男曬衣突倒地 「心房顫動」引發中風險喪命
一名40歲男子日前在家曬衣時，突然感覺右手沒力、步伐不穩、話也說不清楚，隨即倒地不起。家人發現異狀立刻將他送醫，經判斷為缺血性腦中風，施打血栓溶解劑後，成功打通阻塞血管。中天新聞網 ・ 1 天前
女星驚見甲狀腺結節！3營養素護甲狀腺 2飲食法助防癌
51歲台語歌手楊慧絜半年前做全身健康檢查時，赫然發現有3顆甲狀腺結節，讓她擔心影響嗓音。哪些飲食會影響甲狀腺功能？營養師黃淑惠提醒，甲狀腺亢進患者要控制碘的攝取，而維生素D、硒、鋅是保護甲狀腺的重要元健康2.0 ・ 4 小時前
奮力抗病魔／獨家！甲狀腺引發眼疾 高慧君動3次手術恐失明
高慧君2年多前因甲狀腺問題引發罕見的單眼斜視，手術後並未完全痊癒，眼睛只恢復8、9成，近日她連動3次手術，因為凸眼而做眼窩減壓手術，甚至全身麻醉、削骨，她也做好最壞的心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
血液腫瘤醫學權威陳耀昌病逝享壽76歲 醫界與文化界深感惋惜
被譽為「台灣骨髓移植教父」、血液腫瘤醫學權威的陳耀昌醫師，今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。消息一出，不少醫師及衛福部長石崇良紛紛悼念，直呼令人萬分不捨。「骨髓移植教父」陳耀昌病逝 醫界不捨台視新聞網 ・ 1 天前