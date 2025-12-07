不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜

記者林汝珊／高雄報導

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。

張員瑛喝手搖，喝到眼睛發亮。（圖／翻攝自YT）

典禮舉行期間，有眼尖網友發現張員瑛趁空檔狂吸飲料，而且「喝了一杯又換一杯」，直至上台前都捨不得拿走。引來猜測是知名手搖飲「老賴茶棧」，對此「老賴茶棧」也社群發聲證實，張員瑛喝的飲料就是冬瓜檸檬全糖多冰。

老賴茶棧小編也表示全糖原因是「冬瓜不能調甜度」，不少人也直呼張員瑛「真的很愛水果系列」、「連喝兩杯耶，天啊！圈粉了」如今「張員瑛同款」冬瓜檸檬已正式成為熱門搜尋。

