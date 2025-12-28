不是要惜食？ 吃剩打包「多收錢」 餐廳：落實政策

有民眾在北市知名餐廳用餐後，想將剩菜打包，卻被加收包材費，業者表示包材收費措施是落實政府機關來函，呼應環保政策，其實其他縣市也有多家餐廳公告，要酌收打包或外帶的包材費，更有業者坦言，包材成本可說是越來越貴。

有民眾在北市「故宮晶華」用餐後，想將剩菜打包，卻被加收包材費。（圖／TVBS）

熱呼呼牛排放到紙盒裡，底下還有鐵板麵，麵包和玉米濃湯則是另外裝，蓋上塑膠蓋後，算下來打包一份套餐，就要用至少三個紙盒、三個塑膠蓋、一個紙袋，還有一個塑膠袋，這些包材通通都需要成本，面對紙盒價錢越來越貴，業者也好無奈。牛排業者王翔躍：「紙碗紙盒的話，目前大概成本3到5塊差不多，目前的話大概都還是先自行吸收為主，如果將來還是不行，有可能會酌收一點點費用。」

其實另一頭，有民眾在「故宮晶華」餐廳用餐後，結帳時想將剩菜打包，卻被加收10元的包材費，讓他感到相當意外，認為既然提倡惜食、鼓勵打包，為何還要收費；而業者表示，支持民眾將沒食用完的餐點打包帶回，相關包材收費措施，是落實政府機關來函，如果民眾自行攜帶容器裝剩餘餐點，餐廳將不會收取任何包材費。台北市環保局科長林鈺惠：「餐廳業者有想要做這種打包計價收費的一個政策，我們不會去干預，但是我們同樣會去輔導他，就是說你要先明確地告知民眾，有這個收費政策。」

其實其他縣市，也有餐廳祭出包材費措施。（圖／TVBS）

而培養民眾養成自備餐具、源頭減廢習慣，環境部樂觀其成，其實其他縣市也有餐廳祭出相關措施，像是台中的屋馬餐飲集團金韓食，就公告如果需要打包或外帶，會酌收包材費15元；而高雄洲際酒店的湛露中餐廳，如果需要用餐打包，每個餐盒酌收30元；還有桃園的饗樂鍋，則表示打包將收包材費200元。業者紛紛出招，就盼民眾能逐漸減少一次性包材使用。

