不是言論自由，是「收錢辦事」？呂秋遠點破林宸佑案關鍵

中天主播林宸佑涉共諜案遭收押。 圖：翻攝林宸佑臉書

[Newtalk新聞] 中天記者兼主播林宸佑（綽號馬德）涉嫌違反《國家安全法》及《貪污治罪條例》等罪，高雄橋頭地檢署於昨日向橋頭地院聲押禁見獲准。對此，部分輿論質疑此舉是否象徵政府收緊言論自由，甚至認為媒體人亦可能因言論遭到打壓。律師呂秋遠在社群平台發文指出，該案的核心問題並非言論內容，而是是否涉及收受中國資金、從事違法行為，兩者不應混為一談。

呂秋遠表示，台灣法律對言論自由的保障向來明確，只要未觸犯法律紅線，即便公開表達親中立場、為中國發聲，甚至批評台灣，都不構成犯罪。然而，一旦涉及「收錢辦事」，性質即從個人言論轉變為受指示行為，這已非言論自由的範疇，而是法律必須介入的問題。

知名律師暨網紅呂秋遠。 圖：翻攝自呂秋遠臉書

他進一步指出，收押禁見並非輕率措施，依法須具備犯罪嫌疑重大，且有串供、滅證或逃亡之虞，經法院審酌相關證據後，才會裁定准予羈押並禁止接見通信。而法院之所以同意收押，代表已有相當程度的證據顯示涉案人可能違反法律，並非單憑身分或言論立場即遭剝奪自由。

呂秋遠也強調，案件焦點不在於林宸佑是否具有記者或主播身分，而在於其行為是否涉及對國家安全造成實質危害。若確實構成背叛國家或違反相關法律，不論身分是高官、媒體人或一般民眾，都應一體適用法律，依法處理，記者身分並不存在任何豁免。

最後，呂秋遠直言，民主社會得以維繫，正是因為法律保障人民的自由與生活方式。若有人透過收受外部資金、受指示行事，意圖破壞現有的自由與制度，社會本就難以接受。他也感嘆，若仍有人將此類案件解讀為言論自由遭到摧毀，恐怕是忽略了案件本質與法律界線。

