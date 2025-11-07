不是詐騙 交通違規裁決書總歸戶一次寄送

交通違規裁決書總歸戶一次寄送非詐騙！（圖：新北裁決處提供）

近日民眾一次收到好幾張交通違規裁決書，起初以為是新型詐騙手法，趕緊打電話到新北市交通事件裁決處確認，原來是汽車eTag忘記儲值、未補繳高速公路通行費，後續產生交通違規一次寄送到家。

對此，新北裁決處長李忠台說明，針對民眾短期間容易累積多件違規案件，例如國道高速公路通行費、路邊停車費逾期未繳等，採「總歸戶」模式，由原本單件多次寄送，改為多張單包寄送，方便民眾一次簽收領取，倘無人在家簽收時，亦可省去多次奔波至郵局領取信件時間。

裁決處統計，每月透過總歸戶平均寄送約三萬件裁決書。呼籲全國（交通部公路局各監理所、站及六都）各裁決機關皆不會透過電子郵件或簡訊催繳罰鍰，請民眾切勿點選不明連結，也不要輸入金融資料及個人資訊，以免受騙。另對裁決書內容有疑義，可撥打裁決處服務專線（02）89786101查詢。