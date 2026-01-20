不是詐騙！台中「減稅通知」主動服務 市民年省稅逾1億元

民眾收到「稅務局」通知，都直覺以為荷包又要失血了，不過在台中市卻是「大禮包」！地方稅務局透過大數據找出符合減稅的市民，運用智慧科技直接寄發提醒申請通知，每年可為民眾節省超過1億元稅金。

台中「稅務局」推出減稅主動通知服務。（圖／示意圖／中天新聞）

地稅局長沈政安表示，許多民眾並非不申請，而是不知道自己符合減免資格。地稅局由過去「被動受理」轉為「主動通知」，結合社政、監理、戶政等資料庫的數據交叉比對，從中辨識可能符合條件的特定民眾，並寄發提醒申請通知，協助其申辦相關減免。

在弱勢關懷方面，地稅局運用跨機關資料勾稽符合資格之身心障礙者家庭，通知申請使用牌照稅減免，降低用車負擔；並針對首次符合資格的低收入戶，主動寄發房屋稅減免輔導函，且每年續辦先前已核准且條件未變的案件，讓民眾免申請與免奔波。

有四種條件可直接掃QR-Code，連結至地方稅網路申報作業的線上申辦。（圖／台中地稅局提供）

地稅局亦為屋主減輕稅務負擔。對於換屋族，篩選可能符合土地增值稅重購退稅條件的案件並寄發通知；對符合自用住宅條件的民眾，主動提醒申請地價稅優惠稅率，避免因資訊不對等而多繳稅。

為便利申請，每份通知書附有專屬QR-Code，掃描即可連結至地方稅網路申報作業的線上申辦或回復平台，輸入相關資料即可完成，免出門與免排隊。地稅局表示，後續將持續跨機關合作，結合科技強化主動服務，確保市民享有應有的租稅權益。

