不是詐騙！監理站突通知「發6000元獎金」 萬人見條件驚：這紀錄超猛

生活中心／朱祖儀報導

有網友中選優良駕駛。（示意圖／資料照）

台灣先前被外媒稱為「行人地獄」，不少駕駛的開車技術備受質疑，不過也有「優良駕駛」！一名網友透露，最近突然收到監理所通知，說他中選優良駕駛，獲得6000元獎金，讓他感到相當驚喜。不少人看了相當羨慕，並大讚「真的滿強的！」

一名網友在Threads上透露，近日接到監理站打電話通知，說他中選優良駕駛，可以拿到6000元獎金，他還附上收據證明，開心直喊「哇，這週要去玩的機票和住宿有人幫忙贊助了！」字裡行間可以看出他有多興奮。

廣告 廣告

不少網友也稱讚表示，「3年沒罰單真的滿強的」、「職業駕駛能獲得此等成就的確不容易」、「不違規的職業駕駛真的好少見，有料」、「我朋友說誰在台灣沒有被開過紅單，就是你！太厲害了」、「優秀的職業駕駛值得表揚，更值得獲得獎勵」、「職業駕駛有這紀錄超強的欸，恭喜。」

事實上，交通部公路局每年都會舉辦「優良職業汽車駕駛人頒獎典禮」，如果想要中選，必須3年內無任何交通違規及肇事紀錄外，5年內也不能受有期徒刑以上刑罰之宣告及不良素行，才具有參與評選之資格。今年在全國45萬名職業駕駛人中，僅有458為職業駕駛人經推薦及評選脫穎而出。

更多三立新聞網報導

比除濕機更強！他家裝「1電器」用過回不去 衣服速乾、電費超省

2025年快過完！她才知「12月底多1天假」 一票人看傻：很早就公告了

全班「0人報名畢旅」！班導公告回校上課 過來人秒懂：行程爛又貴

發票中獎了！點下去「10萬直接蒸發」 財政部2招一秒抓詐騙

