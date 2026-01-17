不是詐騙！4200人突收「980萬實價登錄」以為房被偷賣 地政所道歉了

彰化員林地政事務所16日下午因電腦系統異常，誤發「實價登錄交易總價980萬元」通知簡訊。（圖／翻攝自臉書，員林人大小事）

彰化員林地政事務所16日下午因電腦系統異常，誤將一筆「實價登錄交易總價980萬元」的通知簡訊，發送給全區4200多名已註冊「地籍異動即時通」的民眾，導致許多人誤以為房產遭盜賣，急忙致電地政所查證。對此，彰化員林地政事務所坦承疏失，強調已即刻進行系統檢測與修正，以避免類似情況再次發生。

據了解，有網友昨天在臉書粉專「員林人大小事」發文稱，自己剛剛收到「員林地政」通知，稱他又買了一筆土地，後來才知是電腦系統出問題；也有人分享，「員林地政擺烏龍，發出錯誤簡訊，本人親到員林地政求證，才知是電腦系統出問題，你收到了嗎？」

話題引發討論，不少網友回應「家人也收到」、「烏龍一場」。據了解，許多民眾收到訊息後，誤以為房產遭盜賣，急忙致電地政所查證，卻因電話瞬間湧入而完全打不進去，有人苦等3小時仍無法接通，急得像熱鍋上的螞蟻，引發恐慌與不滿。

對此，員林地政事務所說明，地政所於115年1月16日下午15時32分所發送「115年ND41員資字第000080號實價登錄簡訊通知」，因系統異常誤發，導致民眾收到錯誤訊息，請民眾勿予理會。對於因此造成的困擾與不便，本所深表歉意，並已即刻進行系統檢測與修正，以避免類似情況再次發生。

員林地政事務所呼籲，若民眾對簡訊內容有疑慮，可透過該本所官方管道查證，以確保資訊正確。

