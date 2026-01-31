「不是說好才戴套？」女控吃藥遭性侵 人夫同事喊冤：以為她裝睡

一名人夫被女同事指控趁其服藥昏睡時強行侵犯。（示意圖，Pixabay）

一名台中男子阿國（化名）被女同事告發，稱其在摩鐵趁她服用安眠藥昏睡時性侵。但法院審理後發現，檢方根本拿不出關鍵證據，無法證明阿國是在對方完全沒意識的情況下侵犯，因此駁回上訴，維持原判。

判決顯示，阿國和女同事去摩鐵開房休息，女方表示自己長期靠藥物助眠，指控阿國趁她藥效發作時性侵她，睡醒後在房內垃圾桶看到保險套才發現受害。阿國則大方坦承兩人有婚外情，強調當天有先問對方意願，聽到對方答應後才戴套，誤以為對方裝睡，他並解釋後續過程中發現女方反應冷淡好像睡著，甚至立刻收手，改用自慰方式解決，絕非霸王硬上弓。

女方服用藥物後有什麼症狀？

法院查出女方的供詞充滿矛盾，對於吃藥時間和當時的精神狀態，前後講得都不一樣，對於藥效發作的細節交代不清，醫療紀錄也沒辦法證實她當晚真的有服藥，而這類藥物又容易引發夢遊，導致阿國確實很難分辨對方到底是醒著還是在夢遊。

法院最終判決？

另外，阿國在案發後傳簡訊道歉的舉動，被法院視為並非預謀犯案的佐證，一審法官認為既然證據存在合理懷疑，在證據不足下只好判處無罪。台中高分院審理，認同原審見解，因此駁回上訴，維持無罪判決，全案定讞。

