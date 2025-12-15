不是說50年不變？黎智英遭港版《國安法》定罪 陸委會：香港已無自由民主

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

香港壹傳媒創辦人黎智英傳出遭香港《國安法》定罪，陸委會今(12/15)夜發布聲明，表示嚴厲譴責香港政府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士，台灣及國際社會也感痛心與失望。

香港壹傳媒創辦人黎智英，資料照

陸委會指出，黎智英在港版《國安法》實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英，如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

廣告 廣告

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。

陸委會最後呼籲，中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

更多FTNN新聞網報導

總統辦茶會韓國瑜缺席 賴清德：說要茶敘是你不來的也是你

採購案剛決標就被PTT爆卦帶風向？林楚茵點名一藍委：國防部要當心認知作戰

卓揆決定不副署《財劃法》？林楚茵建議藍白：覺得不爽可以提倒閣

