不是誰都要！SWAG力邀粿粿加入 網提孫生被婉拒
藝人粿粿被丈夫爆婚內出軌，事業也嚴重受創，成人影音平台SWAG主動拋出合作邀請引發討論。網友也點名另一位具爭議性人物「孫生」，對此，SWAG也回應了。
過去曾因性侵案被起訴，爭議不斷，不過根據《ETtoday》報導，SWAG拒絕與孫生合作，委婉回應：「只要創作者有意願，SWAG的大門一直開著。至於是否合作，會依內容方向與平台規劃來評估。」表態雖相當客氣，但已讓外界解讀為暫無合作意願。
SWAG近來因大動作邀約粿粿合作備受關注，平台表示只要粿粿點頭，就會給出優渥條件，「SWAG一向歡迎有想法、有創作意願的人加入，包括粿粿在內，只要想透過創作重新開始，我們都樂見其成。」平台也透露，繼統神之後已有下一波確定名單，但細節尚未公開，請粉絲耐心等候。
事實上，SWAG過去曾向多位爭議藝人伸出橄欖枝，被視為「雪中送炭」策略，包括曾因醉毆司機惹議的李妍瑾、捲入毒品風波的謝和弦等，都曾因合作消息掀起話題。不過並非所有名人都會點頭，平台先前也公開邀請家寧合作，但對方毫無回應，成為另一段插曲。
【更多東森娛樂報導】
●台灣「暗黑IU」進軍日本成人片 對手戲交戰溫柔系男優
●館長情勢逆轉？鄉民揭大師兄態度放軟原因
●小瑋被逼睡館嫂「關鍵對話」還原 館長認：老婆不那個
其他人也在看
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 6 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
劉品言剖腹產「走路非常慢」 連晨翔上前攙扶：我好心疼
劉品言19日宣布產女（連踢踢），老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受訪問，坦言女兒已經出生幾天，原本劉品言想等狀態好一點，腦子可以思考時再宣布，不過他擔心自己面對媒體會不小心又說溜嘴，礙於之前有前科，因此劉品言答應他在訪問前先曝光，也讓他在訪問時有話題可以聊，不過他依然感到焦慮，他笑說今天出門前跟老婆說：「我真得撐不住！還是今天妳去受訪？我去睡一下！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」
2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。鏡報 ・ 10 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝珍奪青龍獎影帝后！夫妻甜蜜相擁 首度公開兒子本名
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國影壇盛事第46屆青龍獎頒獎典禮於昨（19）晚圓滿落幕，而今年最大的看點莫過於玄彬、孫藝珍時隔5年於舞台上同框，且當晚...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚宴日期曝光！ 婚紗照甜吻秀鑽戒
許瑋甯和邱澤2021年登記結婚，並於今年八月產下兒子，婚後生活幸福甜蜜的兩人，即將於11月28日舉辦婚宴，地點選在文華東方，婚紗照也跟著曝光，只見邱澤甜蜜親吻妻子的手，許瑋甯也秀出超大鑽戒，甜蜜滿分。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
邵雨薇《人浮於愛》宣示主權 把正宮簡嫚書「踐踏在地上踩爛」
《人浮於愛》開播後反應熱烈，上週劇情最震撼的橋段，是辛毅夫（范少勳 飾）因創業失敗，在酒後竟與陌生女子於廁所激吻，讓觀眾氣到差點摔手機。談到心中的出軌界線，宋芸樺坦言：「太難了！我沒有遇過，但如果真的發生，我會先坐下來好好溝通。溝通才是解決信任問題的唯一方式。」范少勳則以角色心境回應：「毅夫一直在學習『面對』，要誠實、有勇氣地面對每一刻的關係。」Yahoo娛樂訊息 ・ 46 分鐘前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前