不是誰都要！SWAG力邀粿粿加入 網提孫生被婉拒

孫生被網友提議加入SWAG。（圖／翻攝自孫生IG）





藝人粿粿被丈夫爆婚內出軌，事業也嚴重受創，成人影音平台SWAG主動拋出合作邀請引發討論。網友也點名另一位具爭議性人物「孫生」，對此，SWAG也回應了。

過去曾因性侵案被起訴，爭議不斷，不過根據《ETtoday》報導，SWAG拒絕與孫生合作，委婉回應：「只要創作者有意願，SWAG的大門一直開著。至於是否合作，會依內容方向與平台規劃來評估。」表態雖相當客氣，但已讓外界解讀為暫無合作意願。

SWAG近來因大動作邀約粿粿合作備受關注，平台表示只要粿粿點頭，就會給出優渥條件，「SWAG一向歡迎有想法、有創作意願的人加入，包括粿粿在內，只要想透過創作重新開始，我們都樂見其成。」平台也透露，繼統神之後已有下一波確定名單，但細節尚未公開，請粉絲耐心等候。

事實上，SWAG過去曾向多位爭議藝人伸出橄欖枝，被視為「雪中送炭」策略，包括曾因醉毆司機惹議的李妍瑾、捲入毒品風波的謝和弦等，都曾因合作消息掀起話題。不過並非所有名人都會點頭，平台先前也公開邀請家寧合作，但對方毫無回應，成為另一段插曲。



