不是謝衣鳳？國民黨彰化縣長該派誰出戰 郭正亮點名這人：勝算最大

2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，各黨派都在著手布局中，在彰化縣長選戰上，民進黨已確定由立委陳素月出戰，而國民黨則是立委謝衣鳳有意爭取黨內提名參選，但是謝衣鳳胞弟、彰化縣議會議長謝典林在日前卻對外放話，謝家已向國民黨承諾不派人參選縣長，現在還傳出國民黨要派新北市副市長劉和然回去選彰化，讓外界霧裡看花。對此，前立委郭正亮在節目《綠也掀桌》指出，依照目前的情況來看，國民黨派這人的勝算最大、民調最高。

彰化縣長選戰的謝家姊弟之爭還在延燒，謝典林日前受訪時透露，謝家已向國民黨承諾，不派人參選縣長。姊姊謝衣鳳自行宣布爭取黨內彰化縣長提名一事，若爸媽支持她的決定，就會站在背後支持幫謝衣鳳，或者在謝衣鳳宣布參選時，邀請各界人士一起站台，但都沒有。而謝衣鳯自行宣布參選一事，「就已經說明很多事情」，都是她突發宣布參選才會造成現在僵持不下的局面。

彰化謝家不選縣長？郭正亮評估1態勢： 謝衣鳳勝算最大 ​

對此，郭正亮表示，謝衣鳳最大的危機是她家裡，謝典林的意思是，謝家本來沒有打算要推人；可是講白了，真的是謝衣鳳的勝算最大、民調最高，彰化縣就是這樣，不過至少這個問題比較容易處理。

郭正亮認為，不像宜蘭縣長，至少國民黨2個人同意規則，地方初選很麻煩，重點是他們兩人共同同意了什麼？而不是主張什麼沒有被接受。講白了 ，每一個陣營都有主張，所以只求共同同意的部分照規則走，輸了要服輸。

郭正亮說，國民黨搞民調，不會支持特定人，就只有民進黨會。比如綠委黃秀芳，現在是綠委陳素月要選彰化縣。謝衣鳳家搞成這樣，不要以為民進黨沒事，黃秀芳陣營就心服口服支持陳素月嗎？可說都各有傷。

