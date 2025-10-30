不是謝龍介、陳以信！沈政男曝藍營「台南最佳選擇」 斷言將對決陳亭妃

藍綠白積極備戰2026大選，有意挑戰台南市長的國民黨立委謝龍介，更透露自己其實是總統賴清德的「第二選擇」，掀起熱烈討論；精神科醫師沈政男透過臉書發文，坦言從目前來看，謝龍介仍難翻轉台南，而對國民黨來說，如果能有「謝龍介加陳以信除以二」的選擇，才是最佳人選。

沈政男透過臉書發文，坦言從現狀來看，謝龍介仍難代表國民黨贏下台南市長，尤其在陳以信表達參選意願後，後者的知名度與爆發力，成為一大焦點；沈政男指出，陳以信是學者型的政治人物，跟謝龍介的草根魅力形成對比，如果兩個人加起來除以二，就會是國民黨挑戰台南的最佳人選。

「沒有什麼賴清德喜不喜歡的問題」，至於民進黨的人選，沈政男則斷言只可能是立委陳亭妃，因為她就是最強。沈政男補充，就像當年前總統蔡英文不喜歡賴清德、仍必須找他搭配一樣，現在的陳亭妃支持度最高、賴清德不喜歡也不行。

