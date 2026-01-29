不是豆類害的！醫揭「子宮肌瘤真正元兇」 體脂高、肚子胖全中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

根據《Journal of Women's Health》2014年825個亞洲女性的研究，發現體脂率30%以上，還有腹部肥胖（腰臀比超標、BMI過重）是子宮肌瘤的高危險群。

《Experimental and Therapeutic Medicine》在2019年透過89位受試者，更證實「腰臀比」異常的女性發生子宮肌瘤的風險是正常者的7.7倍，體脂率過高是4.3倍，內臟脂肪過高是3.9倍，比起BMI的2倍多，「腹部肥胖」更是子宮肌瘤的高風險因子。

降低體脂率 有助降低子宮肌瘤發生率

王姿允醫師。我的無齡秘笈。表示，由以上研究可知，降低體脂率其實可以大大降低子宮肌瘤的發生，至於是否可以「縮小」，其實目前並未有相關減重介入後的觀察型研究，所以仍無法下定論。但可以確定的是，每天1000cc以內的無糖豆漿加上若干豆腐的攝取，對子宮肌瘤的患者來說，其實是安全的範圍，因為比起豆類製品，有更多其他的因素才是子宮肌瘤會變大的元兇。

子宮肌瘤與荷爾蒙代謝、生活型態密切相關

在2024年《Nutrients》有篇review的文獻，列出「預防子宮肌瘤的生活方式干預、飲食和環境實踐策略」，由於子宮肌瘤跟體內和外在環境的荷爾蒙攝取、代謝異常有關，故積極建議如下：

1、增強消化道、肝臟和腎臟功能。

2、避免慢性疾病的產生。

3、減少壓力：慢性心理壓力可能會將子宮肌瘤的風險提高24%。

4、控制體重、避免體脂率過高。

5、膳食纖維可預防子宮肌瘤增生（蔬果、全穀類、植物性飲食）

6、維持腸道好菌（近年來發現腸道細菌失衡與子宮肌瘤的發展潛在關聯）

這些食物與物品 可能默默增加子宮肌瘤風險

以下是要避免的食物跟物品：

1、酒精類的攝取

2、加工製品和精製碳水化合物

3、含糖飲料

4、不健康的脂肪

5、高飽和脂肪（肉類）和反式脂肪

6、紅肉

7、全脂乳製品

8、塑化膠（鄰苯二甲酸），少用塑膠製品

不是先怪豆類 而是先排除真正的高風險因子

王姿允強調，目前子宮肌瘤和豆類製品的研究出現不一致的結果，除非妳完全「排除了實證會造成子宮肌瘤的食物和習慣」後，唯一有長期接觸的只剩豆類製品，才需要嚴格管控植物性賀爾蒙的量，畢竟現在實證有子宮肌瘤風險的食物都是高脂肪高糖跟加工製品，豆類真的很無辜。

