不是豪宅每坪也能賣破百萬 新北百萬宅靠蛋黃高樓小宅魔法護盤

新北市每坪破百萬的高單價，除了蛋黃中的蛋黃地段、建商品牌定位外，高樓層景觀戶也是新北蛋黃區每坪破百萬元的強有力助攻手。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，近兩年能站上百萬單價的建案，包括「三輝白昀」「衡沐」「耑芃」「潤泰CITY PARK」「M PLUS」「頂溪大苑」「友座明明德」等，多半是總樓高20層以上的高樓住宅。高樓層的稀缺性再加上景觀優勢，自然把單價再往上推一截。

值得注意的是，「新北百萬宅」與「台北200萬俱樂部」的「豪宅體質」完全不同。台北的高單價案大多伴隨大坪數、高總價、與霸總豪宅規格，但新北的百萬宅幾乎全面走小宅化，總價多落在自住客與一般換屋族仍能負擔的範圍。也因此單價看起來很嚇人、很狂、很飆，但實際上高總價豪宅在新北仍未成氣候；從近兩年預售市場來看，百萬宅交易占比僅約一成，顯示這類產品仍屬區域內的少量現象。

陳炳辰預期，板橋、新店、永和、中和未來還會有新案接力挑戰百萬門檻，但大方向依然走的是「高單價小宅」，而非推進到大坪數豪宅化。根本原因很簡單，新北房價的主力需求仍是強調生活機能的地段、自住剛需，以及可控的總價帶買盤。既要地段、又要負擔得起，小坪數就成了最合理、也是最有效的市場策略。

換句話說，新北的每坪百萬宅，是城市地段價值推進下的自然結果，但完全不是不是豪宅市場的複製，陳炳辰認為新北的每坪百萬宅是「蛋黃地段＋品牌建商＋小宅策略」交織出的新型態高單價產品。

