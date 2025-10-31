不是豬瘟！新竹肉圓名店老闆遭警帶走 原因曝光

新竹市一家肉圓名店於昨日下午突然出現大批警力，引發不少民眾議論紛紛。（示意圖，非當事店家／翻攝自photoAC）





新竹市一家老字號肉圓名店於昨（30）日下午突然出現大批警力聚集在門口，怎料竟是因為陳姓老闆持利器威脅妻子，遭警方依違反家暴保護令與傷害罪嫌移送法辦。而老闆被上銬逮捕的畫面，也被民眾拍攝下來發布到社群平台上，引發不少民眾議論紛紛。

有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，有家老字號肉圓店門口前，來了一堆警察，甚至還有人被上銬逮捕，還聽見隔壁甜點店傳來哭聲，場面一度陷入混亂。由於正值非洲豬瘟疫情期間，也有網友猜測應該與疫情有關，表示「沒有豬肉沒有肉圓可以吃砸店」、「可能是搶豬肉關係」，沒想到竟是因為陳男違反家暴保護令，也讓不少老顧客感到相當錯愕。

根據了解，陳男有家暴前科，曾於2023年12月左右持冷湯潑灑妻子，使妻子飽受驚嚇，同時也申請為期2年的保護令。怎料保護令還沒過，陳男卻再次持利器恐嚇妻子，由於已明顯違反保護令，妻子也對陳男提告傷害。警方到達現場後，立即將陳男以現行犯逮捕歸案，訊後依傷害罪嫌、違反保護令等移送新竹地檢署偵辦。

這家老字號肉圓店在當地飄香許久，以精緻小巧的外型，以及充滿紅糟香氣的內餡聞名，不僅是在地民眾記憶中的味道，也吸引不少外地遊客慕名前來品嘗。在創辦人過世後，家族因經營理念不同而出現分歧，最終分家。大姊與小弟另開分店經營，原本的本店則由大弟陳男接手。陳男過去因多項因素曾暫停營業，直到近日才重新開幕，延續老店的招牌與傳統。

