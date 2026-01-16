不是買了就能裝：Auto GCAS為何遲遲未上台灣F-16？

近日空軍一架F-16戰機失事落海，飛官辛柏毅至今尚未尋獲，值得注意的是，台灣的F-16機隊才於2023年全數完成升級，提升至最新款的F-16V標準，卻在繼上次2022年1月後，不幸再度發生墜機意外，再令外界關注台灣已向美軍購的「自動防撞地系統（Auto GCAS）」何時才能安裝完畢。為何這項自2018年向美提案採購的設備，至今尚未裝在我國戰機上？前F-16飛官受訪解惑。

Auto GCAS 為美國空軍近年大力推動的飛安防護系統，主要用於防止戰機在飛行控制仍正常的情況下，因飛行員失能、空間迷向等原因而撞擊地/海面。這套系統由大名鼎鼎的洛馬公司「臭鼬工廠」、美國空軍研究實驗室（AFRL）與美國航太總署（NASA）共同研發，透過高度複雜的防撞與自主決策演算法，自2014年於美國空軍服役以來，已成功避免12起事故，挽救13名飛行員的生命，並保全12架F-16戰機的戰力。

2018年即規劃採購，至今未裝在任何一架戰機上

而台灣於2018年，由於一架F-16戰機在漢光演習期間失事撞山，飛官吳彥霆不幸殉職，為了降低飛官值勤時的任務風險，空軍開始規劃採購Auto GCAS，並於「鳳展專案（F-16升級案）」追加106億元預算。相關採購計劃於2019年獲正式核定，原定2024年開始執行安裝與測試，但因為種種原因，整體進度出現延宕，使得目前台灣尚無任何一架F-16戰機裝有Auto GCAS。

今年初F-16戰機再傳失事，Auto GCAS的採購進度再成輿論關注焦點，原先Auto GCAS規劃2028年全數完成，但國防部長顧立雄日前受訪承諾，整體進度將提前一年，目標於2027年底前全數安裝完成。他解釋，台灣現有的F-16機隊雖已升級成F-16V標準，但仍是使用「類比式飛操系統」，而Auto GCAS是專為裝載在「數位式飛操系統」的戰機上，需要研改，目前進度看起來順利，盼從今年底開始獲裝，2027年底前全數擴裝完成。

曾擔任F-16戰機的種子教官黃揚德向⟪遠見⟫解釋，Auto GCAS是F-16 blk40（使用數位飛操）以後的標準裝備，但台灣目前的F-16戰機，批次為blk 20，使用的是類比式飛操。另外，美國空軍不升級自己blk 30前的F-16戰機；歐洲第一批F-16戰機已進行一次中壽期性能提升，加上已添購更新款的F-35戰機，現有的F-16機隊也沒有升級計畫；其他國家如泰國，也沒有像台灣這樣把整架F-16戰機提升至F-16V標準的計畫，這些因素，讓洛馬公司當時沒有推出專為F-16A/B戰機服務的Auto GCAS系統。

台灣的F-16A/B blk 20戰機，由於使用的是類比式飛操，若要直接換裝成數位式飛操，必須要把所有的感應器、佈線、制度器等全數換掉，工程與經費浩大，「不如直接買一架新機」，折衷方案就是將類比系統與數位系統進行「Hybrid（混合）」。但整個技術也是「新技術」，不像一般民眾去菜市場買菜一樣，東西都擺在貨架上，買了就能帶回家，整合的過程必須進行研改、大量測試，自然就有可能導致裝機進度延宕。

受限基本物理限制，Auto GCAS非萬靈丹

黃揚德說，上一次的台北航展，他曾試飛F-16V的模擬機，體驗Auto GCAS系統，效果令他相當驚豔。他坐在模擬機上把手鬆開，數位儀表開始示警，要他盡快將飛機Pull Up（拉起），過了2秒鐘後，Auto GCAS開始運作，蹦的一下就把飛機拉平了，免去即將碰到的墜地危機。

不過他也指出，這套系統在危急狀況時，或許能拯救飛行員一命，但仍受限基本的物理限制。當飛機速度不足、高度不夠，縱然Auto GCAS介入後迅速把飛機拉起，也不一定能協助飛行員脫離險境，外界無須將整套系統視為拯救飛行員的萬靈丹。

F-16 的失事，再度引發外界對軍購與裝備進度的關注。然而，飛安從來不是單一裝備即可完全解決的問題，從制度、訓練到科技防護，缺一不可；如何在有限條件下，讓關鍵防護系統盡早到位，並降低飛官面臨的風險，仍是空軍必須持續面對的課題。