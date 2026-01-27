不是買房！三上悠亞公開裝潢費 網友驚嘆收入實力

三上悠亞從AV退役，一舉一動仍都是話題。（翻攝自IG）

日本前 AV 女優、現多向發展的藝人的三上悠亞，近日加入台灣職籃啦啦隊，再度引發高度關注。除了在台灣曝光度攀升，她近期也登上日本綜藝節目《有吉QUIZ》，意外因「新家裝潢費用」成為討論焦點。

節目中，三上悠亞透露，新居裝潢費高達 2000 萬日圓（約新台幣409萬元），讓現場來賓直呼：「這不是已經可以買房了嗎？竟然只是裝潢？」三上悠亞說明，裝潢內容包括臥室床架訂製、獨立化妝間，以及可大量收納服裝的衣帽空間。由於工程尚未全部完工，她目前仍先居住在舊家，待裝修完成後才會正式搬入新居。 網友紛紛議論，有人驚嘆其消費實力，也有人打趣表示「原來啦啦隊這麼好賺？」不過也有粉絲指出，三上悠亞的經濟實力，並非僅來自近期活動。 事實上，三上悠亞從偶像轉戰 AV 產業後，被視為業界代表性人物之一。外傳她在全盛時期的片酬曾達1億日圓等級。引退後，她仍活躍於綜藝與品牌合作，延伸自己的商業價值。 此外，她過去曾因一句「理想對象年收需超過3千萬日圓」（約新台幣613萬元）而引發爭議。事後她解釋，該數字其實「比自己的收入還低」，她直言，自己無法接受不工作、依賴伴侶的對象，更欣賞能夠一起工作、旅行、彼此支持、共同成長的關係。

更多鏡週刊報導

戶田惠梨香產後回歸燒腦神劇《REBOOT》 鈴木亮平爆雷：「全員都在說謊」

MAMAMOO玟星北流甜寵千粉 3/14攬頌樂「K-WONDER」再見面

FTISLAND頒獎給粉絲全場「咩」成一遍 李洪基收喜帖高唱〈Marry Me〉