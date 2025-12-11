不是買賣！41隻短毛、布偶、曼赤肯「名貓」 今彰化抽籤認養

〔記者張聰秋／彰化報導〕貓奴們注意了！彰化縣動物防疫所今天(12日)在員林市阿寶巷的「彰化縣流浪狗中途之家」舉辦一場超級難得的認養會，主角不是流浪狗，而是41隻被搶救出來的品種貓，不乏像英國短毛貓、布偶貓、曼赤肯等在市場上人氣超高、價格不便宜的名貓。

這是彰化動防所罕見為品種貓找新家，為了避免這些名貓被有心人士領走後拿去轉賣或交易，認養採公開抽籤方式，須設籍彰化縣，認養後1年內不能變更飼主，以方便動防所追蹤後續的飼養狀況。

上個月21日，動防所查察縣內一家特定寵物業者時，發現業者疑似涉及不當飼養，不僅現場環境髒亂，貓咪健康狀況差，很多隻眼睛都被感染，業者期限內無法改善，動防所依《動物保護法》將場內41隻品種貓沒入並安置、治療後完成結紮，而業者除了歇業，被開罰1萬5000元到7萬5000元的罰鍰。

動防所表示，認養分兩場舉行，今天首場，第二場預計在下週五(19日)續辦，已經有很多民眾電話詢問認養，迴響高，公平起見，符合認養資格者，一律現場公開抽籤決定，已上網登記認養的民眾，今天務必準時報到，現場出示身分證確認符合資格才能參加抽籤，如果同一隻貓有多人登記認養，則現場唱名依編號放置籤桶，以公開抽籤方式決定認養人。

