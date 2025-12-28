不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光

NCC統計指出，大多數4G用戶認為4G服務已能滿足需求。（示意圖，取自Pexels）

根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。

為什麼還不升級5G？

NCC近三年調查結果顯示，民眾拒絕升級5G的最大理由始終如一。2025年調查中，高達74%的受訪者認為「4G服務已足夠滿足需求」，連續3年高居首位；認為「5G資費較4G高」的比例則為48.5%，僅居次位。相關數據顯示，對多數日常使用者而言，追劇、通訊、上網等需求下，4G與5G的體感差異並不明顯，也讓不少人選擇繼續維持現有方案。

廣告 廣告

值得注意的是，這2項原因在2025年的占比雙雙創下近3年新高，顯示即便電信業者持續宣傳5G建設成果，仍難以說服大量用戶掏錢升級，加上5G資費尚未出現「有感下修」，觀望心態更加明顯。

那5G用戶又是怎麼增加的？

調查同時指出，真正推動用戶從4G轉向5G的關鍵，並非網速不夠快，而是「換約或購機有優惠」。2025年有70.7%的5G用戶，是因搭配手機購機或續約優惠而升級，僅23.8%是因不滿意4G網速。換言之，5G成長動能高度依賴手機換機需求，而非使用者主動追求更快連線。

NCC也觀察到，今年初4G用戶曾出現明顯下滑，主要與低價門號退場及打詐政策清理閒置門號有關，並非全數轉往5G。

更多鏡週刊報導

凍漲5年撐不住！行天宮排隊名店宣布漲價遭酸 一票人力挺：還是很便宜

7.0強震後返校園巡查漏水 德音國小62歲工友摔落鋁梯不治

快訊／忠孝復興站傳火警！變電箱冒煙警消馳援 北捷揭原因：變壓器異常