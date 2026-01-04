不是賣地！彰化縣府改當包租公 7筆精華地開放租、5年租金打折收

〔記者張聰秋／彰化報導〕過去彰化縣政府管理縣有地採取「只賣不租」，近年來，改以租代售活化閒置縣有地，尤其是土地在台中市內，目前公告中的去(2025)年第3次縣有非公用不動產標租案，將於今(2026)年1月12日開標，共釋出7筆彰化縣和台中市的土地，其中2筆在台中市。縣府表示，標租底價根據當期土地申報地價總額的6.56％至16.50％不等，相比市場租金行情便宜很多，有需求者不妨把握機會。

彰化與台中在日治時期同屬「台中州」，戰後縣市分治進行財產分配時，彰化縣政府分得分布於台中市及原台中縣境內約百公頃的土地。隨後歷經都市重劃與土地標售，縣有地面積逐年縮減，至今尚約40公頃的土地，主要集中在台中海線的清水、梧棲區，以及部分台中市中心，拜歷史紅利之賜，彰化縣政府成為台中市的「隱性大地主」。

為解決跨縣市管理不便的問題，縣府2022年開始採取設定地上權標租閒置縣有地，當起包租公，到去年為止共完成8件地上權開發案件，其中7件在台中，權利金共進帳2.62億元，為縣庫開闢現金流。

財政處表示，這次標租地在彰化縣內的員林市員林段、彰化市南郭段、和美鎮竹營段及北斗鎮螺青段，台中海線有清水區銀聯段，還有台中市中心黃金地的西區東昇段，使用用途需符合都市計畫規定容許使用項目，租期都是5年。

台中市其中一筆位在台中市西區東昇段，是這次唯一土地和房屋一起標租，包含224坪商業區土地及一棟幼兒園建物，以土地租金率16.5％競標。台中海線的清水區銀聯段，約135坪的住宅區土地，年租金率底價僅6.56％，換算每年土地租金底價不到6萬元，與直接購地動輒千萬元的資金壓力相比，門檻大幅降低。

財政處呼籲，有意參與投標的民眾或企業，應先行前往實地勘查，並注意各標號的使用限制，多數標的物限作平面使用，且不提供申請建造執照，有意投標者務必詳閱備註條款。

