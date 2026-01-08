不是賣課，而是孵化老師成為名牌！「有風造識」攜今周學堂重塑台灣知識產業新標竿

圖：(左起)國內包租代管課程領導品牌－「房地產訂閱制」主講師藍太太、《今周刊》發行人梁永煌、有風造識執行長陳韻如。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

當市場頻頻討論線上課程退燒、流量成本飆高之際，一個名字在這股浪潮下快速崛起，知識品牌的孵化器－「有風造識」。正式運作第一年即創下超過2億元營收，更成為全台第一個與專業財經媒體《今周刊》旗下「今周學堂」深度聯名的知識品牌，宣示國內知識產業正邁入

「品牌孵化X成果導向」的新時代。

有風造識執行長陳韻如（Alice）出身電商產業，曾創辦營收數億的社群品牌，也歷練上市公司高階管理職，擅長以系統化經營與數據思維打造高成長模型。她將有風定位為「從0到1深度經營講師品牌的孵化器」，不同於一般課程平台只扮演銷售通路角色，有風把每一位講師視為可長期經營的品牌資產，透過課綱設計、定位包裝、媒體曝光、線上線下課程與陪跑機制，建立完整的品牌生命週期。

廣告 廣告

「有風不是課程平台，我們是知識影響力的加速器！」對比坊間平台多以短期募資導向為主，課程與老師的生命週期短，而有風採用長線經營模式，以年為單位陪伴講師累積影響力，讓課程不只「賣完就結束」，而是成為可持續成長的高價值品牌資產。

隨著消費者越來越務實，學習需求轉向「成果導向」，有風整合「線上學習、實作訓練與陪跑輔導」，力求協助學員將所學轉化為實際成果。陳韻如相信，當AI讓知識取得變得唾手可得，如今稀缺的反而是「能帶領學員落地實踐、看見具體成果的教學體系」，這就是有風堅持要帶給每一位同學的使命。

值得一提的是，這幾年線上課程因詐騙頻傳，導致廣大消費者難以判斷開課的老師、甚至是開課單位是否值得信賴。有鑑於此，有風於2025年第三季宣布與「今周學堂」聯名，開創第一個由「知識品牌」與「專業財經媒體」共同建立課程審核、師資資格與成果驗證機制，目標重塑知識產業的信賴標竿。

「在師資招募上，我們設下最高的門檻。」陳韻如表示，除專業能力外，更重視老師的動機與人格，要求每位老師能為學員帶來正向改變，這也是有風堅持「逐案孵化」，悉心顧好教學品質和學員服務，不走大量上架模式的主因。

展望未來，陳韻如設定五年內營收突破10億元的目標，持續放大講師品牌影響力，打造學員、老師與平台「三方共贏」的知識生態系。「知識不只是被看見、被聽見，而是要被實踐！」她強調，有風正以品牌孵化與成果導向的模式，推動台灣知識產業邁向全新里程碑。

有風造識Ｘ今周學堂－「房地產訂閱制」課程介紹官網 https://withwind.co/XLPZG