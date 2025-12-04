不是起床氣？誤會屋主罵他「殘暴亂刺」屋主兒：隨機殺人

兇嫌前科累累，這次又犯下殺人重案。（圖／東森新聞）





當時69歲的屋主好心借45歲的兇嫌房間睡，沒想到會因此引來殺機，讓屋主兒子痛批，這根本是隨機殺人事件。當時初步調查，疑似是因為兇嫌有起床氣，不滿被叫醒才會動手傷人，但女酒友製作筆錄時卻說，屋主跟她聊天聲音太大，讓兇嫌誤以為屋主是在對他大小聲，才會動手。不過兇嫌自己卻說斷片了不記得，也讓屋主兒子無法接受。

面對鏡頭開心比YA，他就是被兇嫌打到重傷昏迷的69歲屋主，與妻子育有2男2女，因為好客愛熱鬧，不認識的也能一起喝酒，好心借房間給兇嫌睡，卻慘遭毒手暴打。家屬除了心痛，更多的是憤怒。

遭毆屋主兒子：「我覺得已經是隨機殺人了，我爸跟他是完全不認識的狀態下被打成這樣，就算他們講話有口角好了，他也不至於把我爸打成這樣。我覺得凶嫌身上是沒有任何傷口，等於說我爸是單方面被他屠殺。」

只是一頓起床氣，就把人打成重傷，實在很牽強。現在又有另一種說法，張姓女子聲稱，屋主跟她聊天聲音較大，可能讓兇嫌誤以為屋主在對他大小聲，才會生氣動手攻擊。不過兇嫌卻說自己喝到斷片，不記得、不清楚。兇器只有鐵塊，但屋主兒子質疑，兇嫌根本沒說實話。

遭毆屋主兒子：「我覺得這個犯嫌他說他斷片，我覺得是不太可能的。我覺得他是一個犯罪的老手，他可以這樣子攻擊我爸，甚至還有穿刺傷，那表示他一定有一些其他凶器，是沒有供出來的。」

因為屋主到院時，右側頭部硬膜下出血，雙側氣血胸，腹部也有穿刺傷，不可能只拿鐵塊就造成如此重傷。目前靠引流維持生命徵象，可見兇嫌下手有多殘暴兇狠。屋主兒子痛批，這根本是隨機殺人，爸爸根本無力反抗，被單方面屠殺的感覺。

遭毆屋主兒子：「我當然是希望他能判死刑是最好，或是關越久越好，因為他是一個慣犯、累犯。」

據了解，45歲的兇嫌是社頭人，平時以打零工維生，有竊盜、傷害的前科。前科累累又犯下殺人重案，家屬希望法律可以重判，還給他們一個公道，也祈求屋主老父親能平安清醒、脫離險境。

