不是越便宜越好！ 《嘿 醫美好辣2》第十一集揭肉毒桿菌素真相：從肌肉斷電原理到安全使用指南





《嘿 醫美好辣》第二季第十一集播出後，引起熱烈回響。這一集以「肉毒桿菌素」為主題，由主持人邱世明主播與劉思慧醫師，引領觀眾理解這項國民療程背後的醫學科學與安全觀念。

林政賢醫師用簡單比喻說明肉毒作用：「大腦發出指令 → 神經釋放乙醯膽鹼 → 肌肉收縮形成動態紋。」而肉毒桿菌素的作用就是切斷肌肉接收到訊號的橋樑，讓肌肉暫時休息。

節目中也一一揭開民眾最常問的疑問：

肉毒會「中毒」嗎？

醫師解釋：醫美使用的是「高度稀釋的藥品」，不是食物中毒的致命毒素；劑量安全、作用局部，不會造成全身無力。

有哪些人不適合施打？

・懷孕與哺乳期

廣告 廣告

・重症肌無力等神經肌肉疾病

・局部皮膚發炎或感染者

・服用部分特殊藥物者需由醫師判斷

鄭瑞德醫師也分享「評估比施打更重要」。例如咬肌肥大與脂肪堆積的臉型問題處理方式不同，需要醫師觸診與判斷後選擇適合的療程。

節目最具教育性的段落，是揭露「山寨肉毒」案例。

林政賢醫師表示，若使用製程不穩定的產品，標示的 100U 濃度可能實際高達 1,000 倍，曾有台灣案例因此導致患者呼吸肌麻痺、送加護病房。因此醫師強調：「一定要使用衛福部審核、合法來源的藥品。」

節目後段也討論「肉毒搭配療程」的順序。例如：

膠原蛋白增生劑需按摩 → 必須先施打增生劑，再施打肉毒。若順序顛倒，按摩可能導致肉毒擴散，出現臉歪或不自然狀況。

醫師們進一步補充，肉毒桿菌素常見的施打頻率約為 4～6 個月一次，但會因生活作息（如熬夜）、肌肉大小與個人體質而不同。

主持人也探討不同品牌的差異。林醫師以「漢堡肉大小」比喻有效蛋白量，指出英國品牌因有效蛋白較高，適合咬肌或小腿等「大肌肉」治療，CP值高且持久度佳，但仍需由醫師依個人狀況評估。

節目最後，醫師與主持人一致提醒：肉毒桿菌素是醫療行為，需選擇合法診所、合格醫師、正規藥品，切勿相信低價團購或「神秘地方」施打。

想要第一手直擊醫美好辣節目內容與快訊，請鎖定中華民國美容醫學醫學會Youtube頻道、粉專，LINE TV(嘿 醫美好辣頻道)、凱擘大寬頻電視與 Youtube 頻道。本集欣獲「高德美」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，而觀眾想要知道更多節目精彩花絮與醫美整形報導，請鎖定台灣好新聞與TDN.TODAY 善思新聞網。在影片下方留言 (或詢問)，就有機會讓本集來賓鄭瑞德醫師及林政賢醫師，親自與你在線上互動。

更多新聞推薦

● 才說「使用者付費」不跟進 高市「髮夾彎」宣布公立國中小營養午餐全面免費