不是越熱越暖！達人揭「4招暖氣使用攻略」 最佳暖房溫度曝光

生活中心／張尚辰報導

暖氣是許多人家中必備的防寒家電。（圖／資料照）

天氣越來越冷，暖氣機、電暖爐成為許多家庭必備的防寒家電。對此，團購電商名人「486先生」陳延昶分享4招暖氣機使用小知識，不僅能讓暖房效率翻倍，還能更省電。

486先生分享4招暖氣使用小知識給民眾參考。（圖／翻攝自486先生臉書）

486先生昨（6）日在臉書粉專發文，整理出讓暖房效果加倍、同時節能的4個實用技巧，提供民眾參考，如下：

1.熱氣要向下，循環扇助攻

熱空氣會上升，開暖氣時，出風口一定要朝下，熱氣才能自然上升、充滿整個房間。夏天循環扇是幫冷氣吹送冷空氣，冬天則建議將循環扇朝天花板吹，或放在暖氣機對角線位置、向上斜吹，讓室溫分布更均勻，避免出現頭昏腦脹的不適感。

2.告別乾癢悶熱，溫度調幾度？

很多人以為電暖器會耗氧導致缺氧，其實多數電暖器（葉片式、陶瓷式）不會消耗氧氣。覺得「悶」多半是因為溫度升高，讓鼻黏膜變乾燥。建議室溫設定在約 20°C，避免室內外溫差過大，增加心血管負擔。室內可掛濕毛巾增加濕度，比放水盆效果更好。

3.看不見的隱形殺手，檢查你的插座！

暖氣機通常是家中功率較高的電器，使用安全特別重要。務必使用牆壁上的獨立插座，盡量避免延長線；若不得已使用，也應單獨插暖氣機，不與其他家電共用。同時保持與棉被、窗簾等易燃物的安全距離，以降低火災風險。

4.千萬別忘了！它也有「濾網」要洗

暖氣機進風口的濾網若積滿灰塵，容易造成進氣不足，讓機器誤以為溫度不夠而「加倍運轉」，不僅耗電，還可能啟動過熱保護而停機。定期清潔濾網，才能用得安心又省電。

