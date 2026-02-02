不是跑步！醫推「做1事」護心又顧腸 3分鐘=跑100公尺

記者鄭玉如／台北報導

心臟內科醫師林謂文提醒，天冷易誘發心肌梗塞、猝死，唱歌可消除壓力、增加肺活量、改善心肺功能，還能調節腸胃與增強免疫力。（示意圖／PIXABAY）

近期氣溫劇烈變化，恐增加心臟負擔。心臟內科醫師林謂文提到，天氣太冷時，人體血管會收縮，導致血壓上升、心跳加速，容易誘發心腦血管意外事件，如心肌梗塞、猝死，若想增加心臟健康，可以嘗試「唱歌」，幫助消除壓力、增加肺活量、改善心肺功能。

林謂文在節目《祝你健康》中指出，臨床觀察發現，寒流當天是猝死發生最多的時候，多數屬於「心因性猝死」，不論是心律不整、心肌病變，或心臟衰竭急性惡化，都可能在低溫刺激下突然發生。心肌梗塞則常在寒流過後延遲出現，尤其當天氣忽冷忽熱、溫差變化劇烈時，心梗發生率會明顯增加，延遲時間約2至5天。

林謂文表示，臨床上許多心血管與心臟疾病，往往與長期生活壓力、作息日夜顛倒及過勞有關，因此心臟科醫師都會提醒民眾，務必找到適合自己的紓壓方式。尤其年末聚餐或過年期間，不妨選擇較輕鬆的活動，其中唱歌就是一個不錯的選擇。

至於外界常聽聞「飆高音唱歌猝死」的案例，林謂文也澄清，當事人多半原本就有潛在的心臟疾病，單純因唱歌導致猝死的情況，其實相當少見。相反地，唱歌反而有助於心臟健康，因為唱歌時身心處於放鬆狀態，甚至能達到類似運動的效果。

根據研究顯示，唱歌對身體有5大好處，包括「消除壓力、增加肺活量、改善心肺功能」。若能運用丹田發聲，肺活量提升效果更明顯；唱歌也能帶動全身肌肉活動，唱完一首歌，運動量相當於跑步約100公尺。

此外，唱歌還有助於「調節腸胃功能」。林謂文解釋，人在高度壓力下，胃酸分泌會增加，容易引發胃食道逆流、胃潰瘍等腸胃道疾病，而透過唱歌紓壓，可間接降低腸胃不適風險，並有助於「增強免疫力」。

