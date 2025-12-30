不是跑步！醫推「1動作」穩血糖又護腦 坐著也能做

記者鄭玉如／台北報導

沒時間運動？急診科醫師林思宇建議，每日踮腳尖60次，可強化小腿肌力、促骨鈣素釋放，穩血糖、增進記憶力。（示意圖／PIXABAY）

許多人工作繁忙，沒有時間運動，容易造成肥胖、骨鬆問題，其實可趁空檔踮腳尖，有益身體健康。急診科醫師林思宇表示，研究發現，踮腳尖不只能訓練小腿的肌力，甚至可刺激骨頭釋放骨鈣素，有助於穩定血糖、增強大腦記憶力，建議一天踮腳尖至少60次。

林思宇在臉書粉專指出，踮腳尖雖然簡單，但同樣對健康好處多，每天做60次，幫助訓練小腿的肌肉力量、預防骨質疏鬆。平時趁空閒時間，可以先以站姿，再用雙手或單手扶牆面或有椅背的椅子，踮起腳尖並停留3秒，小腿感受到緊繃感再放下來即可。

林思宇指出，根據日本醫學博士太田博明的研究發現，踮腳尖幫助刺激骨頭釋放骨鈣素，還能穩定血糖，甚至增加大腦記憶力。若沒有時間運動的人，踮腳尖是相當不錯的選擇。

家醫科醫師李思賢也曾在臉書粉專發文，久坐時雙腳腳跟持續進行「抬起、放下」的動作，利用比目魚肌特殊的氧化代謝能力，無需費力流汗，即可持續消耗血液中的葡萄糖與血脂，幫助穩定血糖。

