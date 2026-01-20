不是跨境電商！女將「這1類費用歸戶」意外中500元 眾人震驚：差點錯過

財經中心／王文承報導

一名女子在歸戶電信費時，竟意外發現自己中了500元。（示意圖／記者魏聖凌攝影）

近日有民眾分享，一張「跨境電商電子發票」幸運中獎200萬元，卻因未完成載具歸戶，直到超過兌獎期限才發現，白白錯失橫財，消息曝光後，引發不少人緊急檢查自己的電子發票歸戶狀況。沒想到，一名女子在歸戶電信費時，竟意外發現自己中了500元，貼文一出，立刻掀起網友熱議。

不是跨境電商！女將1類費用歸戶意外中獎



一名女網友在社群平台《Threads》以「手機電信費也要記得歸戶！」為題發文提醒，表示自己完成歸戶設定後，確認有一張電信費發票中獎500元，直呼是意外的小確幸。她透露自己是台灣大哥大的用戶，平時透過 LINE Pay 繳納電信費，「真的沒想到這個也要歸戶」，因此特別提醒其他用戶，有空一定要檢查是否完成設定。

貼文曝光後，引來網友熱烈回應，「電信費中獎通常都會傳簡訊通知，不用太緊張」、「我昨天才歸戶，才發現自己有一堆發票沒歸戶，真的有錯過全世界的感覺」、「已歸戶，謝謝提醒」、「我是用信用卡繳費，所以只要綁信用卡載具就好」。

不過，也有網友提醒，電信載具通常是「一期一個號碼」，每期都需重新歸戶，建議直接在電信業者官網綁定手機條碼，讓發票直接存入共通性載具，避免進到電信專屬載具而遺漏。

針對「電信費中獎會收到簡訊通知」一事，原PO也回應表示，自己確實沒有印象收到中獎通知，「可能當成垃圾簡訊刪掉了，真的昨天翻發票才發現中獎」。

事實上，台灣三大電信業者皆可透過官網或電子發票平台完成歸戶設定，只要登入會員後，進入「載具歸戶」頁面，輸入個人的手機條碼（以「/」開頭的英數代碼），即可將電信帳單發票存入載具中。

各電信歸戶方式如下：



中華電信：



進入中華電信電子發票系統，使用會員帳號登入後，點選「電信帳單雲端發票登錄共通性載具／捐贈」，選擇「手機條碼」，輸入手機條碼並送出即可完成。

台灣大哥大：



登入台哥大官網帳戶，點選「我的帳戶」→「帳單」→「電子發票／載具」，選擇「歸戶／捐贈設定」，輸入手機條碼後點選「全部儲存」。

遠傳電信：



登入遠傳官網會員，點選「找更多電信服務」→「帳單／費用」，進入「電子發票載具歸戶設定」，依指示選擇「設定捐贈／歸戶」，輸入手機條碼並確認變更即可。

