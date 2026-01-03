不是路易莎、85度C！網路聲量連鎖咖啡品牌TOP1是它

《網路溫度計DailyView》公布連鎖咖啡品牌聲量排行榜，星巴克居冠。（示意圖／翻攝自pexels）





現代人生活節奏快速，不少民眾習慣在早晨來一杯咖啡提振精神。面對市面上眾多連鎖咖啡品牌、競爭日益激烈的情況下，各品牌也逐漸培養出一批忠實消費族群。根據《網路溫度計DailyView》統計分析，2025年12月全台連鎖咖啡品牌聲量排行榜出爐，其中星巴克穩居第一名，路易莎咖啡與85度C分別位居第二、第三名。

台灣咖啡連鎖店網路聲量排名前10

TOP1 星巴克 Starbucks​ 網路聲量：96531筆

TOP2 ​路易莎咖啡 LOUISA COFFEE 網路聲量：9360筆

網友普遍稱讚星巴克店內氛圍舒適，即使客滿也不易感到壓迫。（圖／翻攝自星巴克官網）

TOP3 ​​​85度C 網路聲量：7780筆​

TOP4 歐客佬精品咖啡 Oklao specialty coffee 網路聲量：3410筆​

TOP5 客美多咖啡 Komeda's Coffee​ 網路聲量：3008筆

TOP6 CAFE！N硬咖啡​ 網路聲量：922筆

TOP7 churros吉那圈咖啡 網路聲量：586筆

TOP8 COFFEE LAW 網路聲量：562筆

TOP9 cama現烘咖啡專門店​ 網路聲量：360筆

TOP10 上島珈琲店 UESHIMA COFFEE LOUNGE​ 網路聲量：274筆

網友推薦星巴克、路易莎原因曝光

不少網友對星巴克的評價，多聚焦於店內營造的整體氛圍，認為星巴克提供的不僅是咖啡本身，更是一種舒適的空間體驗。網友大讚：「有陣子也是很常去星巴克，只是覺得店裡的氣氛很不錯，就算坐滿人也不會不自在」、「走進星巴克，你會很享受裏面的感覺，很自在，有個人空間，想做事發呆都可以，反正就是舒服」。

而拿下亞軍的路易莎咖啡，同樣是不少民眾心中的首選品牌，網友直言：「路易莎價格整體平價，座位多插頭也多，桌子高度也適中，大部分都蠻安靜的，其他很多咖啡廳比較適合去吃下午茶，但不一定適合辦公」。路易莎官網也指出，品牌期待提供消費者一個可飲食、閱讀、交流與工作的多功能空間，並強調不會干涉顧客的消費型態，店內營造類似圖書館的安靜氛圍，為想讀書或辦公的消費者，打造一處自在使用的場域。

