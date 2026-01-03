不是路易莎、85度C！網路聲量連鎖咖啡品牌TOP1是它
現代人生活節奏快速，不少民眾習慣在早晨來一杯咖啡提振精神。面對市面上眾多連鎖咖啡品牌、競爭日益激烈的情況下，各品牌也逐漸培養出一批忠實消費族群。根據《網路溫度計DailyView》統計分析，2025年12月全台連鎖咖啡品牌聲量排行榜出爐，其中星巴克穩居第一名，路易莎咖啡與85度C分別位居第二、第三名。
台灣咖啡連鎖店網路聲量排名前10
TOP1 星巴克 Starbucks 網路聲量：96531筆
TOP2 路易莎咖啡 LOUISA COFFEE 網路聲量：9360筆
TOP3 85度C 網路聲量：7780筆
TOP4 歐客佬精品咖啡 Oklao specialty coffee 網路聲量：3410筆
TOP5 客美多咖啡 Komeda's Coffee 網路聲量：3008筆
TOP6 CAFE！N硬咖啡 網路聲量：922筆
TOP7 churros吉那圈咖啡 網路聲量：586筆
TOP8 COFFEE LAW 網路聲量：562筆
TOP9 cama現烘咖啡專門店 網路聲量：360筆
TOP10 上島珈琲店 UESHIMA COFFEE LOUNGE 網路聲量：274筆
網友推薦星巴克、路易莎原因曝光
不少網友對星巴克的評價，多聚焦於店內營造的整體氛圍，認為星巴克提供的不僅是咖啡本身，更是一種舒適的空間體驗。網友大讚：「有陣子也是很常去星巴克，只是覺得店裡的氣氛很不錯，就算坐滿人也不會不自在」、「走進星巴克，你會很享受裏面的感覺，很自在，有個人空間，想做事發呆都可以，反正就是舒服」。
而拿下亞軍的路易莎咖啡，同樣是不少民眾心中的首選品牌，網友直言：「路易莎價格整體平價，座位多插頭也多，桌子高度也適中，大部分都蠻安靜的，其他很多咖啡廳比較適合去吃下午茶，但不一定適合辦公」。路易莎官網也指出，品牌期待提供消費者一個可飲食、閱讀、交流與工作的多功能空間，並強調不會干涉顧客的消費型態，店內營造類似圖書館的安靜氛圍，為想讀書或辦公的消費者，打造一處自在使用的場域。
