不是蹭流量！台灣玻璃館出現Team Taiwan 原因曝光
〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣隊世界12強奪冠寫下歷史已一週年，冠軍賽仍讓全國人津津樂道，而位於彰濱鹿港區的台灣玻璃館主建築有「Team Taiwan Ｇlass」字樣，有民眾誤以為是「蹭流量」。台玻館澄清，台灣玻璃業者20多年來都是打團體戰，對外就是用「Team Taiwan Ｇlass」，最早見證Team Taiwan的發光能量！
台灣玻璃館是由台明將公司所打造的觀光工廠，入口的主建築可以看到是一艘船的外觀，其中，建物上寫著「Team Taiwan Ｇlass」，以往發現的人很少，隨著Team Taiwan在12強棒球賽奪冠，如今已成為人人耳熟能詳的用詞。
台玻館指出，台灣玻璃團隊對外就是用TTG的名號，這個名稱就是來自「Team Taiwan Ｇlass」的縮寫。當年台明將為了搶國外家居業者的訂單，決定以分享訂單方式，整合上下游業者，一起來接單，而不是單由台明將來吃下產能，這樣成功的模式，後來也應用到共推玻璃家居相關產品。
台玻館創辦人林肇睢最常說的就是「用打群架的方式來搶單」，用TTG的聯合戰鬥力來展現「Team Taiwan Ｇlass」最靈活、最團結的產業力，讓台灣不只是台灣，而是以Team Taiwan，讓世界看到台灣玻璃產業的實力。
